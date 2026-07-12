Vecinos de Cristóbal Colón en Champotón exigen rehabilitación vial

Vecinos de la calle 4 con 41, colonia Cristóbal Colón, denuncian que debido a la falta de atención de las autoridades, desde hace varios años su arteria luce en total abandono.

Solicitan la rehabilitación de la vialidad para mejorar la movilidad, así como la instalación de más luminarias por cuestiones de seguridad. Actualmente sólo hay una luminaria.

“Esta calle ya lleva más de 10 años sin recibir atención. No tenemos pavimentación, no tenemos alumbrado público, no tenemos limpieza en las banquetas. De noche no puedes salir porque es peligroso”, destacó un vecino.

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Señaló que el problema no se limita a esa vialidad, ya que otras zonas de la colonia lucen igual o en peores condiciones, razón por la que exigieron la intervención de las autoridades.

Aunque la calle registra poca afluencia y cuenta con poco más de seis viviendas, los colonos consideran que esto no debe ser motivo para quedar fuera de los proyectos de rehabilitación e infraestructura urbana, por lo que reiteraron su llamado para atender sus demandas.