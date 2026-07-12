Joaquín Díaz Mena y Cecilia Patrón acuerdan impulsar proyectos para la zona metropolitana de Mérida

El gobernador de Yucatán, Joaquín "Huacho" Díaz Mena, y la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, sostuvieron una reunión de trabajo en la que dialogaron sobre diversos proyectos estratégicos para la zona metropolitana de Mérida y acordaron fortalecer la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

Durante el encuentro, el mandatario estatal informó a la presidenta municipal sobre los avances de las iniciativas relacionadas con agua, seguridad y movilidad, las cuales serán presentadas al Congreso del Estado para su análisis y eventual aprobación.

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Por su parte, Cecilia Patrón destacó la importancia de que estos proyectos contemplen criterios de transparencia, eficiencia y claridad en el uso y destino de los recursos públicos, además de garantizar el respeto a la autonomía y las facultades de los ayuntamientos.

La alcaldesa también planteó la necesidad de incorporar infraestructura de drenaje pluvial dentro de los planes para Mérida y su zona metropolitana, con el objetivo de reducir los efectos de las lluvias intensas que podrían registrarse durante 2026 y 2027 ante la previsión de un fenómeno de El Niño de mayor intensidad.

Ambas autoridades coincidieron en mantener el diálogo permanente para avanzar de manera coordinada en los objetivos que cada uno de sus gobiernos ha establecido para el desarrollo de la capital yucateca y los municipios que integran la zona metropolitana.

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Asimismo, se informó que este domingo el gobernador también se reunió con la alcaldesa de Mérida para conversar sobre la realización de foros ciudadanos enfocados en la construcción de proyectos de agua, vialidades y seguridad para la ciudad.

Estos espacios de participación buscarán recoger propuestas de la ciudadanía y fortalecer la planeación de obras e infraestructura que respondan a las necesidades actuales y futuras de Mérida y su zona metropolitana.