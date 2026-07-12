Casi linchan a dos presuntos ladrones tras intento de robo en Cielo Alto en Kanasín

Tremenda “tranquiza” recibieron dos sujetos señalados como presuntos ladrones, luego de que vecinos del fraccionamiento Cielo Alto en Kanasín los sorprendieran junto con un tercer cómplice cuando, presuntamente, intentaban apoderarse de una motocicleta durante la madrugada de este sábado.

Los hechos ocurrieron en la unidad habitacional Athea 3, donde habitantes de la zona detectaron la presencia de tres individuos que caminaban entre las calles del fraccionamiento aparentemente buscando algún objeto de valor que pudieran llevarse.

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De acuerdo con los vecinos, los sujetos finalmente encontraron una motocicleta estacionada e intentaron robársela, pero fueron descubiertos por residentes, quienes de inmediato comenzaron a perseguirlos hasta darles alcance.

Los colonos señalaron que los tres individuos serían presuntos responsables de diversos robos registrados recientemente en la zona, por lo que decidieron retenerlos y someterlos mientras esperaban la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La situación se tornó tensa, ya que algunos habitantes pretendían hacer justicia por propia mano; sin embargo, agentes policiacos arribaron al lugar y lograron rescatar a los dos sujetos, evitando que fueran linchados por los vecinos molestos. Los detenidos fueron identificados como Jesús, alias “El Llantero”, y Fernando, conocido en la zona con los apodos de “Pantera” o “El Comanche”.

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En tanto, el tercer involucrado, identificado como “El Pepe”, logró escapar antes de la llegada de los uniformados. Ambos individuos quedaron bajo custodia de las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar su posible participación en otros hechos delictivos ocurridos en este sector de Kanasín.

Vecinos del fraccionamiento hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en la zona, pues aseguran que los robos se han convertido en una constante que mantiene en alerta a las familias del lugar.