Presidenta Sheinbaum celebra que azúcar mexicana regrese al mercado de Estados Unidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sigue celebrando las buenas noticias de su gobierno. Luego de anunciar la semana pasada, durante una conferencia Mañanera, la fortaleza de la economía mexicana, ahora destacó un gran avance para la industria azucarera del país.

Fue a través de sus redes sociales que la jefa del Ejecutivo Federal publicó un comunicado oficial del Gobierno de México, en el que se anuncia que para la temporada 2026-2027 se recuperó el acceso de azúcar mexicana para el mercado de Estados Unidos.

“Tengo una buena noticia para las y los productores de nuestro país. Gracias al trabajo conjunto de productores, industriales, comercializadores de azúcar y el Gobierno de México, logramos aumentar en más de 500% el volumen de azúcar mexicana que se exportará a Estados Unidos durante el próximo ciclo”.

“Este acuerdo beneficia a cerca de 500 mil familias y demuestra que el diálogo y la cooperación, dan resultados. Cuando trabajamos juntos, buscando lo mejor para nuestros pueblos, alcanzamos acuerdos que generan bienestar para ambas naciones”, aseguró la Presidenta.

Por su parte, en el comunicado, se especifica que “el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estimó que requerirá importar hasta 1,152,000 toneladas de azúcar mexicana en el ciclo 2026-2027, una cantidad 512 por ciento superior a la estimación del ciclo 2025-2026”.

“Ello, según el último informe “Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial”, publicado por USDA el 10 de julio de 2026. Estas nuevas condiciones permitirán un aumento potencial de hasta 4,760 millones de pesos pagados por la industria azucarera a los productores de caña mexicanos en la próxima temporada”, detalla el documento.

En el mismo comunicado se da a conocer que el diálogo con Estados Unidos que llevó a este resultado inició en noviembre de 2025, cuando la secretaria de Agricultura estadounidense Brooke Rollins visitó a la Presidenta Sheinbaum.

“Este resultado confirma que por la vía del diálogo es posible construir acuerdos importantes en beneficio de las y los productores agrícolas y de las y los consumidores de alimentos de México y de Estados Unidos”.

El Gobierno encabezado por la mandataria federal estima que el crecimiento potencial de hasta 4 mil 760 millones de pesos en el precio pagado por la industria azucarera nacional beneficiará a 170 mil productores cañeros del país.

La recuperación del acceso al mercado estadounidense por parte del sector azucarero de México se da después de un periodo de restricciones, que impactó directamente a las exportaciones mexicanas.