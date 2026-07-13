Choque múltiple en la Supermanzana 228 de Cancún provoca intensa movilización de cuerpos de emergencia

Un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo tres vehículos involucrados, uno de ellos volcado, la noche de este lunes en el cruce de las avenidas Kabah y Niños Héroes, en la Supermanzana 228 de Cancún. Paramédicos atendieron a los conductores involucrados, quienes no requirieron traslado a un hospital, mientras que el presunto responsable fue detenido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:40 horas, cuando a través del número de emergencias 911 se reportó un fuerte percance vial, por lo que se solicitó la intervención de corporaciones de seguridad, cuerpos de rescate y personal de primeros auxilios.

Tras el reporte, el Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos correspondientes y movilizó a paramédicos, elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Dirección de Tránsito, quienes arribaron al lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, el conductor de un automóvil Ford Mustang circulaba sobre la avenida Kabah, en dirección de la avenida Leona Vicario hacia la avenida 20 de Noviembre. Al llegar al cruce con Niños Héroes intentó cambiar de carril para esquivar un autobús del transporte público que se encontraba detenido momentáneamente.

Noticia Destacada ¡Paliza brutal! Hombre es asesinado a golpes en la Supermanzana 223 de Cancún

Sin embargo, al realizar la maniobra invadió el carril por el que circulaba una mujer a bordo de un Nissan Tsuru, impactando el costado del vehículo. Debido a la fuerza del choque, la conductora perdió el control, se subió al camellón central y terminó volcando.

El impacto también provocó que el Mustang rebotara y se proyectara contra un tercer automóvil, un Volkswagen Polo, cuyo conductor permanecía detenido momentáneamente, resultando también afectado en el accidente.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los tres conductores, quienes presentaban lesiones menores que no ameritaron su traslado a un hospital. Mientras tanto, elementos de la Dirección de Tránsito cerraron la circulación para facilitar las labores de auxilio, el retiro de las unidades siniestradas y el levantamiento de evidencias.

De manera preliminar, el conductor del Ford Mustang fue señalado como presunto responsable del accidente, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, en tanto el perito de Tránsito realizará las investigaciones para determinar el deslinde de responsabilidades.