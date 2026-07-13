Fervor en el Camino Real: Mons. González Suárez preside la histórica bajada del Señor de la Salud Hecelchakán

En un acontecimiento que entrelaza la historia colonial con la devoción viva de la Península, la comunidad de Hecelchakán vivió una jornada de profunda significación espiritual al recibir, por primera vez en esta festividad, al nuevo Obispo de la Diócesis de Campeche, Monseñor Jorge Alberto González Suárez.

El prelado presidió la solemne misa de la "bajada" del Señor de la Salud, rito secular que marca el inicio formal del novenario en honor a una de las imágenes crísticas más veneradas del sureste mexicano.

El santuario, erigido en la histórica Parroquia de San Francisco de Asís, cuyo recinto lució abarrotado por cientos de fieles de la cabecera municipal y comunidades circunvecinas, se convirtió en el epicentro de una fe que late con fuerza desde hace más de 450 años.

Entre el misticismo de los cantos sacros y las plegarias de la feligresía, la sagrada efigie fue descendida de su nicho, un acto que no solo inaugura el ciclo litúrgico, sino que renueva la identidad colectiva de la llamada "Sabana del Descanso".

El recibimiento del nuevo pastor diocesano estuvo marcado por el entusiasmo de las agrupaciones parroquiales, incluyendo a los acólitos, custodios, el movimiento de Dinámica Matrimonial y la Legión de María.

Durante la celebración, en la que participaron también el párroco local, Aurelio Jiménez Guevara, el presbítero Leonardo Damián y el secretario de la diócesis, Marco Rubén Cohuo Muñoz, se palpó el sincretismo y la urgencia de la vida rural: las promesas de sanación para los enfermos se mezclaron con las rogativas por el éxito del ciclo agrícola 2026, vital para la subsistencia de la región.

Noticia Destacada Temporada de Huracanes 2026: ¿por qué el Atlántico sigue tan tranquilo y qué riesgo enfrenta Campeche?

En su homilía, Monseñor González Suárez se mostró conmovido por la herencia cultural de Hecelchakán y exhortó a la comunidad a salvaguardar estas tradiciones que superan los cuatro siglos de antigüedad.

Sin embargo, el Obispo fue enfático al trazar la frontera entre la devoción y la fiesta civil: instó a dar absoluta prioridad a los misterios de la fe, la asistencia a las celebraciones eucarísticas y la práctica de la confesión para la purificación del alma, antes de entregarse a las actividades profanas o paganas que acompañan a la feria.

El calendario del tejido social: Los Gremios

La fiesta del Señor de la Salud es, fundamentalmente, el reflejo del tejido social y laboral de Hecelchakán, articulado a través de sus tradicionales gremios. El calendario de ofrendas litúrgicas para este novenario se desplegará de la siguiente manera:

14 de julio: Gremio de Agricultores

15 de julio: Gremio del Municipio

16 de julio: Gremio de Artesanos

17 de julio: Gremio de Profesores

18 de julio: Gremio de San Juan

19 de julio: Gremio de San Antonio

20 de julio: Gremio de Señoras y Señoritas

21 de julio: Gremio de Palqueros

22 de julio: Gremio de Mestizas

23 de julio: Piadosa Hermandad

24 de julio: Gremio de San Francisco

25 de julio: Gremio de La Conquista

El clímax de los festejos llegará el domingo 26 de julio con la multitudinaria procesión de la venerada imagen por las principales arterias de la ciudad, un despliegue de color, hipiles, estandartes y fe.

Finalmente, las festividades concluirán el lunes 27 de julio a las 19:00 horas con la misa de clausura y la solemne "subida" del Señor de la Salud a su nicho, cerrando así una página más de la historia espiritual del Camino Real.