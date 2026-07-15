Presidenta de México rechaza acusaciones del director de la DEA: “No tienen fundamento y son declaraciones políticas”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien aseguró que existe una presunta "conexión mortal" entre el Gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 15 de julio desde Palacio Nacional, la mandataria calificó esos señalamientos como afirmaciones sin sustento y sostuvo que responden a intereses políticos, más que a información comprobada.

Sheinbaum afirmó que la relación entre ambos países en materia de seguridad debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo y cooperación institucional, al tiempo que rechazó cualquier señalamiento que vincule a su administración con organizaciones criminales.

Las declaraciones de la presidenta ocurrieron después de que Terry Cole emitiera esos comentarios durante la conferencia "Fentanyl Free America", realizada en Orlando, Florida, donde señaló que los presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y los cárteles dificultan el combate al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Sheinbaum niega vínculos entre el Gobierno de México y los cárteles

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que las declaraciones del funcionario estadounidense carecen de pruebas.

"Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo", expresó.

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La presidenta reiteró que México mantiene una estrategia de combate al crimen organizado basada en la coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, sin aceptar señalamientos que, dijo, no cuentan con evidencia.

Asimismo, pidió que la colaboración entre ambos países continúe dentro del marco del respeto a la soberanía mexicana.

La presidenta pide a la DEA atender el problema del narcotráfico en Estados Unidos

Sheinbaum también consideró que la agencia antidrogas estadounidense debe concentrar mayores esfuerzos en investigar las redes de distribución de drogas dentro de su propio territorio.

"La mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando", declaró.

La mandataria añadió que también existen antecedentes de investigaciones relacionadas con integrantes de esa corporación, por lo que insistió en que el organismo tiene tareas pendientes dentro de Estados Unidos.

México exige respeto en la cooperación con Estados Unidos

La presidenta subrayó que México mantiene disposición para colaborar con las autoridades estadounidenses en materia de seguridad, pero bajo un esquema de respeto entre ambos gobiernos.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló como desafortunadas las declaraciones de la #DEA y aseguró que la agencia debería enfocarse en combatir el tráfico, distribución y lavado de dinero dentro de #EEUU, así como en limpiar su propia organización de casos de… pic.twitter.com/qYG1jiCsFV — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 15, 2026

Negó de manera categórica las afirmaciones del director de la DEA e hizo un llamado a mantener la cooperación bilateral sin descalificaciones.

"A México se le respeta", afirmó Sheinbaum, al insistir en que la coordinación entre ambos países debe basarse en información verificable y no en declaraciones políticas.

La polémica se produce en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos por temas de seguridad y combate al narcotráfico, en momentos en que ambos gobiernos mantienen abiertos diversos mecanismos de cooperación para enfrentar el tráfico de drogas sintéticas y el crimen organizado transnacional.

IO