Mérida fortalece la seguridad con más de 300 Comités de Vecinos Vigilantes

Con el compromiso de preservar la paz y la calidad de vida que distinguen a Mérida, el Ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada fortaleció las acciones de prevención del delito mediante el Primer Encuentro de Participación Ciudadana con el tema Seguridad, dirigido a integrantes de los Comités de Vecinos Vigilantes y Consejos de Participación Ciudadana de las zonas Oriente y Nororiente.

“Nada de lo que soñamos y planeamos se logra sin la participación activa de las y los ciudadanos. Cuando la comunidad participa, se fortalece el tejido social y cuidamos lo más valioso que tiene Mérida, su paz”, externó la alcaldesa.

Durante un encuentro, realizado en días pasados, en el parque de Brisas El Triángulo, participaron 52 Comités de Vecinos Vigilantes y 27 Consejos de Participación Ciudadana, reuniendo poco más de 600 personas comprometidas con la construcción de colonias y comisarías más seguras.

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Cooperación mutua

Cecilia Patrón destacó que la seguridad se fortalece cuando gobierno y ciudadanía trabajan unidos, organizados y con un objetivo común, contar con un orden urbano, la recuperación de espacios públicos y la participación ciudadana.

Explicó que el programa Vecino Vigilante nació con la visión de multiplicar la capacidad de prevención en cada colonia y comisaría, mediante ciudadanos organizados que conocen cómo actuar, prevenir riesgos y canalizar oportunamente cualquier situación que afecte la tranquilidad de sus comunidades.

Como parte de estos trabajos de fortalecimiento, personal de la Policía Municipal impartió la plática Prevención del Delito D.A.R.E. donde los asistentes conocieron herramientas para identificar factores de riesgo, prevenir conductas delictivas, actuar ante situaciones de violencia y saber cuáles son las instancias correspondientes para realizar reportes y solicitar apoyo.

“La Policía Municipal puede tener cámaras y patrullas, pero imaginen cuántos ojos más tenemos cuando ttodos cuidamos a Mérida”, añadió Cecilia.

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Actualmente, Mérida cuenta con 308 Comités de Vecinos Vigilantes, integrados por 2 mil 589 personas, que trabajan en 206 colonias y 31 comisarías. Gracias a su participación se han impartido más de 1 mil 500 talleres para fortalecer la cohesión social, se han realizado 10 adopciones de espacios públicos y 25 intervenciones en otros más, además de atender 692 reportes ciudadanos y concretar 388 gestiones vecinales.

Preservar el orden, prioridad

“Nuestra prioridad es construir una ciudad donde prevalezca el orden. La seguridad también es una calle bien construida, parques iluminados, espacios públicos dignos y servicios de calidad que permitan que las familias convivan con tranquilidad”, enfatizó.

En ese sentido recordó que, durante 2026, el Ayuntamiento impulsa el programa Mérida Enchula, mediante el cual se intervienen más de 800 espacios públicos con una inversión histórica de 350 millones de pesos, fortaleciendo la convivencia comunitaria y la prevención social del delito.

Asimismo, destacó que el trabajo coordinado entre la Policía Municipal, el DIF Mérida, la Dirección de Participación Ciudadana, el Instituto de las Mujeres y Servicios Públicos Municipales ha permitido consolidar acciones integrales que incluyen brigadas exploratorias en la detección de necesidades, evaluación de la percepción de seguridad, espacios permanentes de diálogo con la ciudadanía y pláticas preventivas en las colonias.