“Casi sudo agua bendita”: Alfonso Durazo niega retiro de visa y rechaza señalamientos de Los Angeles Times

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó los señalamientos publicados por Los Angeles Times, donde se aseguró que Estados Unidos le habría retirado la visa al mandatario estatal en medio de una presunta investigación.

Ante representantes de medios de comunicación, Durazo calificó la información como falsa y sin sustento. El gobernador sostuvo que su trayectoria pública y su desempeño en Sonora son suficientes para responder a cualquier insinuación sobre posibles vínculos con grupos criminales.

¿Qué dijo Alfonso Durazo sobre el supuesto retiro de su visa?

Durazo afirmó que no considera necesario viajar a Estados Unidos solo para demostrar que cuenta con visa vigente, ni mostrar el documento para responder a una publicación periodística que, según dijo, carece de fuentes claras.

El mandatario estatal señaló que, si existiera alguna investigación en su contra, correspondería a las autoridades estadounidenses precisar la información. Sin embargo, insistió en que no ha cometido actos de corrupción ni ha tenido complicidad con grupos delictivos.

También aseguró que en Sonora “todos se conocen” y que cualquier irregularidad en su gobierno habría sido detectada primero por los propios medios locales.

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Durazo acusa intento de debilitar al proyecto de Morena

El gobernador atribuyó parte de los señalamientos a un clima político adverso y a una campaña de desinformación. Aunque dijo no vincular directamente la publicación con el movimiento de Morena, consideró que existen sectores conservadores interesados en debilitar el proyecto progresista.

Al ser cuestionado sobre si ha tenido contacto con el cónsul de Estados Unidos en Sonora, respondió que no por este tema, aunque recordó que mantiene comunicación frecuente con autoridades consulares y que recientemente participó en una gira en Nogales para revisar asuntos relacionados con aguas residuales.

🇲🇽📢 Alfonso Durazo rechaza acusaciones.



El gobernador de Sonora calificó como infundados los señalamientos difundidos por Los Angeles Times y negó las versiones en su contra.@AlfonsoDurazo pic.twitter.com/fx03DTOcXq — Desde La Silla (@Desde_LaSilla) June 3, 2026

Durazo también respondió a versiones sobre su familia y aseguró que su hijo sí cuenta con visa estadounidense.

Finalmente, defendió su carrera política, recordó su salida del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio y aseguró que ha actuado con limpieza durante toda su vida pública.

“Casi sudo agua bendita”, dijo al cerrar su respuesta, frase con la que buscó remarcar su rechazo a las acusaciones y defender su trayectoria frente a los señalamientos.

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