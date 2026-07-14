María de Jesús Quijada, regidora de Tecate, es atacada por grupo armado; su esposo muere en el lugar

María de Jesús Quijada, regidora de Morena en el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, y su esposo, Jesús Pereyra, fueron víctimas de un ataque armado este martes en un fraccionamiento de ese municipio de Baja California.

Según el medio local “Zeta Tijuana”, la edil habría sido trasladada gravemente herida al hospital Sharp Memorial en Estados Unidos y donde familiares confirmarían que se encuentra fuera de peligro tras recibir dos impactos de bala en el cráneo.

“Los hechos se registraron en la calle Coyuca, a las 17:17 horas de este 14 de julio, en el lugar fue declarado sin vida Jesús Pereyra, esposo de la regidora Quijada, quien presentaba múltiples impactos de arma de fuego”, se lee en el portal web del diario.

#LoÚltimo 📢 Regidora de Tecate está fuera de peligro; padre desmiente reporte inicial de medios nacionales sobre su fallecimiento



Contrario a la información difundida originalmente por diversos medios nacionales, quienes aseguraron que un familiar había confirmado el deceso de… pic.twitter.com/4AjSrwjsvm — xevt - xhvt (@xevtfm) July 15, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el matrimonio se encontraba en su automóvil KIA color negro con placas 9TWY116, cuando un grupo armado los atacó. Todos los involucrados huyeron en un auto blanco.

Se espera que las autoridades de Tecate se manifiesten sobre lo ocurrido y den a conocer cómo va la línea de investigación.

¿Quién es María de Jesús Quijada?

María de Jesús Quijada es la actual regidora de Tecate, Baja California desde el año 2024. Es parte de Morena. Fue además directora del DIF en ese mismo municipio.

Su esposo Jesús Pereida Ruiz buscó ser delegado de la Secretaría del Bienestar cuando Jaime Bonilla era el gobernador del estado.

El hermano de la regidora, Ricardo Quijada fue detenido en marzo con un arma larga y cartuchos útiles.