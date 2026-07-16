UNAM publica resultados del examen de licenciatura 2026; así quedó el ingreso para el ciclo 2026-2027

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará este viernes 17 de julio los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 para el ciclo escolar 2026-2027/1, correspondiente a las modalidades del Sistema Escolarizado y del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

De acuerdo con la máxima casa de estudios, para el próximo ciclo escolar ingresarán 50 mil 113 estudiantes de primer ingreso, cifra que representa un incremento de mil 454 lugares respecto al periodo académico anterior.

La institución ha informado que de ese total, 21 mil 962 alumnos obtuvieron su lugar mediante el Concurso de Selección, mientras que 28 mil 151 accederán a la licenciatura a través del Pase Reglamentado.

Con esta generación, la UNAM ofrecerá formación profesional en 134 programas de licenciatura, distribuidos en sus distintos sistemas educativos.

¿Cuántos aspirantes presentaron el examen de la UNAM 2026?

Para esta edición del proceso de admisión se registraron 191 mil 306 aspirantes, aunque únicamente 158 mil 712 presentaron el examen de selección.

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La Universidad también informó que el proceso de ingreso de aproximadamente 2 por ciento de los sustentantes fue cancelado, luego de detectarse conductas que contravinieron lo establecido en la convocatoria y en la legislación universitaria.

La institución reiteró que el cumplimiento de las reglas del proceso constituye un elemento indispensable para garantizar condiciones de igualdad entre todos los aspirantes.

Examen de la UNAM se aplicó por primera vez completamente en línea

Uno de los cambios más relevantes del proceso de admisión 2026 fue que, por primera ocasión, el examen para ingresar a licenciatura se realizó completamente en línea.

La UNAM destacó que este nuevo modelo permitió ampliar las oportunidades de participación para personas que residen en distintos estados de la República Mexicana e incluso en el extranjero, quienes ya no tuvieron que trasladarse físicamente para presentar la evaluación.

Para supervisar el desarrollo del examen, la Universidad utilizó un sistema basado en inteligencia artificial, diseñado para monitorear permanentemente el comportamiento de cada aspirante durante la prueba.

La plataforma registró y grabó las acciones realizadas por los sustentantes, mientras un equipo de supervisión humana verificó el cumplimiento de las normas establecidas durante todas las jornadas de aplicación.

#BoletínUNAM La UNAM publica mañana resultados y dará la bienvenida a más de 50 mil alumnas y alumnos de nuevo ingreso > https://t.co/scIfEnGCyQ pic.twitter.com/PJNPLQ7nF4 — UNAM (@UNAM_MX) July 16, 2026

UNAM da la bienvenida a la nueva generación de universitarios

Tras la publicación de resultados, la Universidad Nacional Autónoma de México dará la bienvenida a quienes formarán parte de la generación 2026-2027.

La institución reiteró su compromiso con la formación académica, científica, tecnológica y humanista de los nuevos estudiantes, quienes iniciarán sus estudios en alguna de las 134 carreras que ofrece la UNAM.

Los aspirantes podrán consultar su resultado directamente en el portal oficial de la Universidad, donde también se publicarán las fechas para la entrega de documentos, inscripción y los siguientes pasos del proceso de ingreso al nuevo ciclo escolar.

IO