Dos mil jóvenes quedarían fuera tras examen de admisión a preparatorias de la UADY

Cerca de 2 mil jóvenes quedarán fuera de los bachilleratos de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) este año, pese a que más de 5 mil 400 aspirantes presentarán el próximo 30 de mayo el examen de admisión con la intención de ingresar a una de las preparatorias de la máxima casa de estudios del estado.

A una semana de la aplicación de la prueba, el rector de la UADY, Carlos Estrada Pinto, informó que la universidad ya se encuentra lista para recibir a los estudiantes que buscarán un lugar en las Escuelas Preparatorias 1 y 2, así como en la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria (UABIC).

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Sin embargo, la demanda volverá a superar ampliamente la capacidad disponible. La UADY ofrecerá, como mínimo, 3 mil 600 espacios: mil 600 para la Preparatoria 1, mil 600 para la Preparatoria 2 y al menos 400 para la UABIC, aunque la cifra podría incrementarse ligeramente al concluir la selección.

El rector reconoció que el problema de cupo se ha vuelto recurrente ante el aumento de estudiantes locales y foráneos que buscan ingresar a los bachilleratos universitarios, considerados entre las opciones educativas con mayor demanda en Yucatán.

Proceso de examen

Para la jornada de exámenes, la UADY habilitará espacios en las preparatorias y en el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, donde serán distribuidos los aspirantes.

El proceso se realiza en línea a través del Sistema de Información del Proceso de Ingreso (SIPI), donde los aspirantes deben completar su registro, cargar la documentación solicitada y generar su pase de ingreso, requisito indispensable para presentar el examen.

La evaluación corresponde al Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I) del Ceneval, que mide conocimientos y habilidades adquiridas en la educación secundaria y constituye el principal filtro de selección.

Licenciaturas

El proceso de admisión continuará en junio con los exámenes para licenciatura, programados para los días 13 y 14. En total, la universidad espera recibir a más de 15 mil sustentantes para las 51 carreras que actualmente ofrece.

Entre las licenciaturas con mayor demanda se mantienen médico cirujano, veterinaria y derecho. Además, alrededor del 15 por ciento de los aspirantes provienen de otros estados, porcentaje que, según la UADY, se ha mantenido estable en los últimos años.