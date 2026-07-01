Presidenta Sheinbaum pide pruebas a EU por presunto uso de dinero del huachicol del CJNG en campañas políticas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos presentar pruebas sobre el presunto uso de recursos provenientes del huachicol por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en campañas políticas de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó el señalamiento incluido en un informe del Departamento del Tesoro estadounidense, donde se afirma que grupos criminales habrían utilizado ganancias del contrabando de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el informe de FinCEN?

Sheinbaum explicó que una parte de la investigación fue trabajada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, aclaró que el Gobierno de México no fue informado sobre el señalamiento relacionado con campañas políticas.

La presidenta sostuvo que no basta con incluir una afirmación de ese tipo en un comunicado sin presentar elementos que la respalden. Por ello, pidió que Estados Unidos comparta las pruebas correspondientes.

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La mandataria consideró que se trata de un tema delicado y afirmó que su gobierno no entiende por qué se incorporó esa referencia si no fue parte de la comunicación conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

¿A quiénes sancionó Estados Unidos por huachicol?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN anunciaron sanciones contra dos mexicanos y nueve entidades presuntamente vinculadas con un esquema de robo, contrabando y comercialización ilegal de combustible relacionado con el CJNG.

Entre las personas señaladas están Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, además de empresas y entidades como Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, Ahavat Logistics Solution y Jomadi Logistics & Cargo.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el esquema incluía contrabando transfronterizo, uso de empresas fachada, falsificación de documentos aduaneros y evasión fiscal.

¿Qué acciones ha tomado México contra el contrabando de combustible?

Sheinbaum afirmó que las personas mencionadas por Estados Unidos ya estaban bajo investigación de la UIF. También señaló que su gobierno ha reforzado la vigilancia en aduanas, en el Servicio de Administración Tributaria y en investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Today, Treasury announced multiple actions combatting fuel smuggling schemes linked to Cartel de Jalisco Nueva Generacion, a violent terrorist drug cartel. https://t.co/bK7hsVJPAt — Treasury Department (@USTreasury) June 30, 2026

La presidenta sostuvo que existen carpetas abiertas y que las autoridades continúan reuniendo pruebas para solicitar órdenes de aprehensión cuando corresponda.

Finalmente, insistió en que México ha trabajado para reducir el contrabando de combustible, pero pidió que cualquier señalamiento sobre financiamiento político se acompañe de evidencia verificable.

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