FGR detiene a Ernesto Ruffo Appel, primer exgobernador panista, por presunto contrabando de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves la detención de Ernesto “N”, identificado como el primer exgobernador de extracción panista en la historia de México, como parte de una investigación relacionada con una presunta red de contrabando de combustible.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la institución señaló que la captura deriva de una investigación de alta complejidad sobre operaciones de tráfico ilegal de hidrocarburos presuntamente realizadas por una empresa fundada por el exmandatario de Baja California.

De acuerdo con la Fiscalía, un juez concedió una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y contrabando, la cual fue ejecutada durante la tarde de este jueves en el municipio de Ensenada, Baja California.

La dependencia agregó que la diligencia fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y adelantó que en las próximas horas dará a conocer más información sobre el caso.

¿Por qué fue detenido Ernesto “N”?

Según el comunicado de la FGR, la investigación está relacionada con presuntas operaciones de gran escala de contrabando de combustible atribuidas a una empresa fundada por el exgobernador.

La Fiscalía precisó que, tras integrar la carpeta de investigación, solicitó una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, petición que fue autorizada por un juez federal.

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Hasta el momento, la autoridad ministerial no ha dado a conocer el monto del presunto daño económico, el periodo en el que habrían ocurrido las operaciones investigadas ni si existen otras personas involucradas en el expediente.

FGR anuncia que ampliará la información

La institución informó que la captura se concretó en Ensenada con apoyo de elementos de la SSPC y señaló que en breve ofrecerá detalles adicionales sobre la investigación.

El comunicado difundido por la Fiscalía establece:

“Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, la FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto ‘N’, la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California”.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?

Aunque la Fiscalía únicamente identificó al detenido como Ernesto “N”, la información corresponde a Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995.

Ruffo hizo historia al convertirse en el primer gobernador de oposición en México tras ganar la elección bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), poniendo fin a décadas de gobiernos del PRI en una entidad federativa.

Además de su trayectoria como gobernador, también se desempeñó como senador de la República y ha sido una de las figuras más representativas del panismo.

Hasta el momento, ni la defensa del exgobernador ni el Partido Acción Nacional han emitido un posicionamiento público sobre la detención. La FGR reiteró que continuará informando conforme avance el proceso judicial.

IO