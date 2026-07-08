Kanasín “arde” en protestas por apagones; vecinos bloquean carreteras y exigen atención de la CFE

La noche del martes la ciudad de Kanasín registró por lo menos tres bloqueos carreteros protagonizados por vecinos, quienes se quejaban por los constantes apagones que se registran en las colonias y fraccionamientos de la conocida Capital del Panucho.

Desde las 19:00 horas, vecinos de de San Camilo, Portales San Pedro y la ciudad de Kanasín, iniciaron bloqueos en los accesos a la ciudad, así como en el Periférico de Mérida.

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Los quejosos señalaron que desde hace casi un día se habían quedado sin electricidad, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no atendía la situación.

Indicaron que la paraestatal solamente señalaba que ya se tenía el reporte, afirmando que se resolvería en un lapso de más de cuatro horas.

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Ante la falta de atención, vecinos decidieron bloquear el Periférico de Mérida a la altura del puente de Fidel Velázquez, la carretera Mérida-Cancún y el acceso a Kanasín en el arco de bienvenida.

Vecinos señalaron que los apagones han sido constantes, generando inconformidades debido a que la situación parece no mejorar pese a las demandas ante la CFE.