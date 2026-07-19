Entre mariachis y aplausos, Sheinbaum llega a Nueva York para asistir a la Final del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ya se encuentra en Nueva York, donde presenciará la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España, encuentro que definirá al nuevo campeón del torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

A su llegada a territorio estadounidense, la mandataria fue recibida entre mariachis, aplausos y muestras de apoyo de personas que se encontraban en el lugar, quienes aprovecharon el momento para darle la bienvenida antes del partido más esperado de la Copa del Mundo.

Asistirá al duelo por el título mundial

La presencia de Claudia Sheinbaum forma parte de las actividades protocolarias alrededor de la Final del Mundial 2026, que reúne a representantes de distintos países, autoridades y miles de aficionados que viajaron para presenciar el choque entre Argentina y España.

El encuentro definirá al campeón de una edición histórica del torneo, celebrada por primera vez con tres países como sedes, y que ha contado con una importante participación de México tanto en la organización como en la celebración de diversos partidos.

La Final reúne a miles de aficionados

La ciudad de Nueva York vive un ambiente de fiesta con la llegada de seguidores de ambas selecciones y de visitantes de distintas partes del mundo, quienes se han concentrado en las inmediaciones del estadio para disfrutar de la jornada.

Con la presencia de la presidenta de México, el partido entre Argentina y España suma un ingrediente más a una final que acapara la atención internacional y marcará el cierre del Mundial 2026.