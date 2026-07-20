Embajador de EU en México celebra sentencia del “Mayo” Zambada; esto fue lo que escribió

Este lunes 20 de julio de 2026, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reaccionó con una celebración a través de sus redes sociales a la histórica sentencia dictada en Nueva York contra Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

El juez federal Brian Cogan del tribunal del distrito este de Brooklyn en Nueva York, dictó al delincuente una sentencia de cadena perpetua, además de la incautación de 15 mil millones de dólares en bienes y activos. Ante esto, el embajador compartió un contundente mensaje sobre este hecho.

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Embajador de EU celebra la sentencia del “Mayo” Zambada

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el embajador Ronald Johnson destacó la relevancia de la sentencia para la seguridad hemisférica y la justicia internacional; haciendo hincapié a que este hecho manda un mensaje hacia otros delincuentes.

“La justicia siempre alcanza a los criminales. La sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, envía un mensaje claro: quienes envenenan a nuestras comunidades con fentanilo y generan violencia rendirán cuentas, sin importar quiénes sean ni cuánto tiempo haya pasado” escribió el funcionario.

La justicia siempre alcanza a los criminales. La sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, envía un mensaje claro: quienes envenenan a nuestras comunidades con fentanilo y generan violencia rendirán cuentas, sin importar… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 21, 2026

El mensaje del embajador fue compartido junto con la noticia oficial sobre la sentencia, misma que fue emitida por el Distrito Este de Nueva York; nota en dónde se compartieron más detalles sobre el proceso y sentencia al que el criminal de 78 años deberá enfrentarse.

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