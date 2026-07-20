El Mayo” Zambada recibe cadena perpetua en Nueva York y acepta responsabilidad por su historial criminal

Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue condenado este lunes 20 de julio a cadena perpetua en una corte federal de Nueva York, después de declararse culpable de encabezar una empresa criminal y participar en una conspiración de crimen organizado.

La sentencia fue dictada por el juez federal Brian Cogan durante una audiencia celebrada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Además de pasar el resto de su vida en prisión, Zambada enfrenta una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares.

¿Qué dijo “El Mayo” Zambada durante su sentencia?

Durante la audiencia, el narcotraficante mexicano leyó una declaración en la que aceptó su responsabilidad por las actividades criminales que desarrolló durante varias décadas.

“La violencia debe terminar en México y en todo lugar”, expresó Zambada, de acuerdo con el reporte del periodista Alejandro Rincón desde Nueva York.

El cofundador del Cártel de Sinaloa también señaló que el camino del narcotráfico y de la delincuencia no es apropiado. Sus palabras se produjeron antes de que el juez formalizara la condena que ya se anticipaba debido a los términos de su declaración de culpabilidad.

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Zambada había admitido en agosto de 2025 que dirigió una empresa criminal continua y participó en una conspiración bajo la ley estadounidense contra organizaciones corruptas, conocida como RICO. Estos cargos contemplaban una pena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

¿Por qué condenaron a cadena perpetua a “El Mayo”?

La Fiscalía de Estados Unidos señaló que Zambada participó durante más de tres décadas en operaciones de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

Los fiscales también lo responsabilizaron de impulsar una estructura basada en sobornos, asesinatos, secuestros, tortura y lavado de dinero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, fue uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa entre 1989 y enero de 2024.

El acusado evitó un juicio después de aceptar los cargos. Su acuerdo judicial también permitió descartar la posibilidad de una condena a muerte.

Captura de Zambada desató conflicto en Sinaloa

“El Mayo” Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 después de llegar en una aeronave privada a Nuevo México, Estados Unidos, acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

#ÚLTIMAHORA | El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York. pic.twitter.com/MMk1k5n7iV — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 20, 2026

Zambada sostuvo que fue secuestrado y trasladado contra su voluntad a territorio estadounidense. Su captura provocó una ruptura dentro del Cártel de Sinaloa y una confrontación entre la facción de Los Chapitos y el grupo encabezado por sus familiares y colaboradores.

Con la sentencia, Zambada quedó en una situación judicial similar a la de “El Chapo”, condenado en 2019 a cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos. La defensa solicitó que el detenido sea enviado a una prisión con servicios médicos debido a su edad y estado de salud, aunque la autoridad penitenciaria determinará el lugar donde cumplirá la pena.

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