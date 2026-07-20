Quién es “El Mayo” Zambada: de fundador del Cártel de Sinaloa a recibir cadena perpetua en EU

Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado este lunes 20 de julio de 2026 a cadena perpetua por una corte federal de Nueva York, después de admitir su responsabilidad en delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

La condena cerró el proceso judicial contra uno de los dirigentes históricos del narcotráfico mexicano, quien permaneció fuera de prisión durante varias décadas y nunca fue detenido por autoridades mexicanas.

Zambada se había declarado culpable el 25 de agosto de 2025 de encabezar una empresa criminal continua y de participar en una conspiración bajo la ley RICO. Como parte del acuerdo judicial, aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares.

¿Quién es Ismael “El Mayo” Zambada?

Ismael Zambada García nació el 30 de enero de 1950 en una comunidad rural de Sinaloa. De acuerdo con un memorándum presentado por su defensa, perteneció a una familia dedicada a labores agrícolas, cursó hasta sexto año de primaria y dejó la escuela tras la muerte de su padre.

Su ingreso al narcotráfico ocurrió durante su juventud, primero a través del cultivo de marihuana y después mediante alianzas con productores y traficantes.

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Hacia finales de la década de 1980, Zambada participó en la formación del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros operadores surgidos tras la fragmentación del Cártel de Guadalajara.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo identificó como cofundador y dirigente de una estructura que traficó cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia territorio estadounidense. Las acusaciones abarcaron actividades realizadas entre 1989 y enero de 2024.

¿Cómo capturaron a “El Mayo” Zambada?

La etapa de Zambada como fugitivo terminó el 25 de julio de 2024, cuando llegó en una aeronave privada a El Paso, Texas, acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

El capo sostuvo posteriormente que fue engañado, secuestrado en Sinaloa y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses confirmaron ese día la detención de ambos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa.

Después de su captura, Zambada fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con drogas, armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.

“El Mayo” Zambada aceptó su responsabilidad

Durante su declaración de culpabilidad, Zambada reconoció que dirigió durante décadas actividades del Cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia señaló que su confesión lo responsabilizó por más de 30 años de operaciones criminales.

La defensa no buscó evitar la cadena perpetua, pero solicitó que el narcotraficante no fuera enviado a ADX Florence, prisión de máxima seguridad de Colorado donde permanece Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sus abogados argumentaron que, debido a su edad y problemas de salud, debía cumplir la sentencia en un centro penitenciario con atención médica. Entre las alternativas mencionaron FMC Butner, FMC Rochester y MCFP Springfield.

La Oficina Federal de Prisiones será la institución encargada de determinar el centro donde Zambada cumplirá su condena.

JUST IN: Mexican drug kingpin ‌Ismael "El Mayo" Zambada was sentenced to life in prison in the US, after a plea deal last year in which he admitted to shipping millions of kilograms of cocaine over decades as leader of the violent Sinaloa Cartel https://t.co/wvWj6aplCf pic.twitter.com/IOQ3Vuj0w6 — Reuters Legal (@ReutersLegal) July 20, 2026

Los hijos y la sucesión de “El Mayo”

Un documento entregado por la defensa reveló que Zambada tiene 16 hijos con cinco mujeres. Entre ellos se encuentra Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, señalado como uno de los dirigentes de la facción conocida como Los Mayos.

La sentencia contra “El Mayo” Zambada se suma a la cadena perpetua impuesta a su antiguo socio Joaquín Guzmán Loera y marca el cierre judicial de una generación de líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

IO