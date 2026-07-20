Profeco revela dónde está la canasta básica más barata y qué remesadora paga más por 400 dólares

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que la canasta básica más barata de la última semana se encontró en Hermosillo, Sonora, mientras que Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantuvo como la opción que entregó más pesos por el envío de remesas mediante depósito a cuenta.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 20 de julio, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, presentó los resultados de la sección “Quién es quién en los precios”, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

¿Qué remesadora entrega más pesos por 400 dólares?

En la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, Finabien entregó un promedio de 7 mil 122.36 pesos por un envío de 400 dólares. En contraste, Ria Money Transfer otorgó 6 mil 716.37 pesos, la cantidad más baja dentro del ejercicio semanal.

Para los envíos cobrados en efectivo, Pangea Money Transfer encabezó la comparación con 7 mil 300 pesos por cada 400 dólares. WorldRemit se ubicó en el último sitio, con 6 mil 769.02 pesos.

Escalante Ruiz recordó que la dependencia compara las comisiones y el tipo de cambio de alrededor de 15 empresas para orientar a las familias que reciben dinero desde el extranjero.

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¿Dónde venden la canasta básica más barata?

La canasta básica de 24 productos tuvo su precio más bajo en la Bodega Aurrera Camino del Seri, en Hermosillo, Sonora, donde se vendió en 743.31 pesos.

El precio más alto fue de 922.30 pesos en la tienda Ley Otay, localizada en Tijuana, Baja California, cifra que superó la meta gubernamental de 910 pesos.

En Coacalco, Estado de México, Walmart Santa María ofreció los productos en 822 pesos, mientras que Soriana Las Flores los comercializó en 872.80 pesos.

En Villahermosa, Tabasco, Chedraui Mina registró un costo de 778.90 pesos. Mega Soriana alcanzó los 934.85 pesos, por encima del límite establecido.

Profeco también reportó que las principales cadenas nacionales mantuvieron precios promedio inferiores a 910 pesos: Soriana registró 850 pesos; Bodega Aurrera, 858; La Comer, 863; Walmart, 876, y Chedraui, 881 pesos.

MañaneraDelPueblo | El titular de @Profeco, @ivan_escalante, destacó los siguientes datos en la sección #QuiénEsQuién en el envío de dinero (basado en un ejercicio de $400 dólares):



Depósito a cuenta o transferencia:

➡️ #Finabien: Es la remesadora que más pesos da, con un… pic.twitter.com/dk8aLxwClJ — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 20, 2026

¿Cuál es el precio promedio del diésel en México?

El precio promedio nacional del diésel se ubicó en 27.06 pesos por litro, cuatro centavos menos respecto a la semana anterior. De acuerdo con Profeco, el costo disminuyó 6 por ciento entre el 5 de abril y el 17 de julio.

Entre las estaciones con precios más bajos apareció una gasolinera Pemex en Toluca, Estado de México, con un costo de 26.89 pesos por litro.

En contraste, una estación Repsol de La Paz, Baja California Sur, vendió el diésel en 31.82 pesos, con un margen de ganancia de 5.32 pesos. Profeco anunció que revisará el establecimiento para determinar las razones del precio.

#MañaneraDelPueblo | El titular de @Profeco, @ivan_escalante, presentó el monitoreo del precio del diésel como parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina:



➡️Precio promedio nacional: Se ubicó en $27.06 pesos por litro (al 17 de… pic.twitter.com/LsBaYjh90T — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 20, 2026

Profeco inicia operativo vacacional de verano 2026

La dependencia puso en marcha acciones de vigilancia en transporte, hospedaje, turismo, servicios automotrices, comercios y establecimientos de alimentos.

El operativo cuenta con 16 módulos en aeropuertos y 17 en centrales de autobuses, además de las 38 oficinas de Profeco en el país.

Escalante Ruiz también presentó el estudio de calidad de pantalones de mezclilla publicado en la Revista del Consumidor de julio. El análisis incluyó 30 modelos y evaluó aspectos como resistencia, talla, cambios después del lavado y durabilidad.

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