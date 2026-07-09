IMSS Bienestar sumará casi mil camas hospitalarias en Yucatán con reestructura de hospitales

El Gobierno de Yucatán apuesta por aprovechar al máximo la infraestructura hospitalaria existente para responder a la creciente demanda de servicios médicos. Como parte de una reestructuración de la red estatal de salud, el IMSS Bienestar asumirá la operación del Hospital Materno Infantil y del antiguo Hospital Agustín O’Horán, con lo que se proyecta incorporar cerca de mil camas adicionales para la atención de los derechohabientes.

El secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer, informó que la estrategia busca poner en funcionamiento espacios que actualmente no operan a toda su capacidad y fortalecer la oferta hospitalaria del estado, luego de dos décadas sin un crecimiento significativo en este rubro.

Explicó que la decisión responde a la instrucción del gobernador Joaquín Díaz Mena de evitar que la infraestructura pública permanezca subutilizada y de coordinar esfuerzos con la Federación para ampliar la cobertura de los servicios de salud.

Noticia Destacada Hospital de Alta Especialidad en Mérida implementa programa contra el Virus Sincicial Respiratorio en pacientes pediátricos

Estrategia de cobertura

Uno de los cambios contempla que el Hospital Materno Infantil concentre la atención en áreas como ginecoobstetricia, pediatría y medicina interna. Con ello, se liberarán alrededor de 120 camas en los hospitales Juárez y T-1, las cuales podrán destinarse a otros servicios de segundo nivel que actualmente registran una alta demanda.

El funcionario señaló que el Hospital Materno Infantil nunca ha operado a su máxima capacidad debido, principalmente, a la falta de personal suficiente desde su apertura. A ello se suma la disminución de la tasa de natalidad en la entidad y el fortalecimiento de los hospitales regionales, que hoy atienden una mayor cantidad de pacientes sin necesidad de trasladarlos a Mérida.

Precisó que durante la presente administración se incorporaron 278 médicos a hospitales de municipios como Valladolid, Tizimín, Izamal, Maxcanú, Oxkutzcab y Acanceh, lo que ha permitido ampliar la atención de partos y otras especialidades básicas en el interior del estado.

A este fortalecimiento se añadirá la próxima apertura del Hospital de Ticul, prevista para enero, obra que incrementará la capacidad instalada de la red pública de salud.

Noticia Destacada Yucatán gestiona ante IMSS-Bienestar el regreso de personal de salud contratado durante la pandemia

Otro de los proyectos contempla rescatar las instalaciones del antiguo Hospital O’Horán, inmueble que inicialmente se había considerado para oficinas administrativas. Ahora será habilitado nuevamente para brindar servicios médicos bajo la operación del IMSS.

Cambio de la UMAE

En ese edificio se prevé trasladar la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), que funciona en el Hospital T-1. El cambio permitirá incrementar su capacidad de 164 a más de 600 camas, lo que representa una expansión importante para la atención de pacientes que requieren servicios especializados.

Alberto Alcocer destacó que, con la puesta en marcha de estos proyectos y la apertura del Hospital de Ticul, el sistema de salud dispondrá de cerca de mil camas adicionales para los derechohabientes del IMSS, un crecimiento que, afirmó, no se registraba desde hace unos 20 años.

El secretario concluyó que la estrategia busca ofrecer una atención más oportuna y eficiente mediante una mejor distribución de los servicios hospitalarios, así como una mayor coordinación entre el Gobierno estatal y las instituciones federales de salud.