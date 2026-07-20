¿A qué prisión enviarán a “El Mayo” Zambada tras recibir cadena perpetua en Estados Unidos?

Ismael “El Mayo” Zambada García fue sentenciado este lunes 20 de julio de 2026 a cadena perpetua por una corte federal de Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre la prisión en la que cumplirá la condena.

El juez Brian Cogan impuso la pena de prisión de por vida después de que el cofundador del Cártel de Sinaloa se declaró culpable de dirigir una empresa criminal y participar en una conspiración de delincuencia organizada.

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, conocida como BOP, será la autoridad encargada de determinar el centro penitenciario al que será trasladado.

La decisión considera factores como seguridad, edad, estado de salud, disponibilidad de espacios y necesidades médicas. Hasta la tarde de este lunes, el destino definitivo de Zambada permanecía sin anunciar.

¿“El Mayo” Zambada será enviado a ADX Florence?

Una de las posibilidades es ADX Florence, la prisión federal de máxima seguridad localizada en Colorado. En ese penal se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, antiguo socio y compadre de Zambada, quien cumple cadena perpetua más 30 años.

No obstante, la defensa de “El Mayo”, encabezada por el abogado Frank Pérez, solicitó que el capo no sea enviado a ese centro debido a su edad y sus problemas de salud.

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Zambada tiene 76 años y su equipo legal argumentó que necesita acceso continuo a servicios médicos. Aunque el juez puede emitir una recomendación, la decisión final corresponde a la Oficina Federal de Prisiones.

Los fiscales también advirtieron que cualquier centro deberá aplicar medidas de seguridad especiales, pues personas vinculadas con el acusado mantienen influencia dentro del Cártel de Sinaloa.

¿Qué prisiones pidió la defensa de “El Mayo”?

Los abogados propusieron que Zambada cumpla su sentencia en una institución federal con servicios médicos especializados. Entre las opciones mencionadas se encuentran FMC Butner, en Carolina del Norte; FMC Rochester, en Minnesota, y MCFP Springfield, en Misuri.

Estos centros forman parte del sistema penitenciario federal y cuentan con instalaciones para atender a internos de edad avanzada o con enfermedades que requieren tratamiento constante.

La Fiscalía no se opuso a que Zambada reciba atención médica, pero sostuvo que su reclusión deberá cumplir condiciones de seguridad acordes con su historial y sus vínculos con la delincuencia organizada.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada agreed to surrender up to $15bn based on the cartel’s revenues over more than three decades. https://t.co/2ylu9JTdm6 pic.twitter.com/sx9yUxNxfR — Financial Times (@FT) July 20, 2026

¿Cuándo se conocerá la prisión de “El Mayo” Zambada?

La asignación puede tardar varios días o semanas después de la sentencia. Mientras concluye el proceso, Zambada puede permanecer bajo custodia federal en Nueva York o ser enviado a un centro de transferencia.

La BOP publica la ubicación de las personas bajo custodia mediante su localizador oficial, aunque los cambios de prisión no siempre aparecen de forma inmediata.

“El Mayo” fue sentenciado también a una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares. Durante la audiencia aceptó su castigo, reconoció su responsabilidad por su historial criminal y afirmó que la violencia debe terminar.

Por ahora, no puede afirmarse que será compañero de prisión de “El Chapo” en ADX Florence. La defensa busca un centro médico penitenciario, mientras que las autoridades federales evalúan el nivel de seguridad que requiere.

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