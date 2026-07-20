Cártel de Sinaloa: así terminaron sus fundadores tras décadas de narcotráfico

El Cártel de Sinaloa surgió entre finales de la década de 1980 y principios de los años noventa, tras la desintegración del Cártel de Guadalajara. La captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989 dio paso a una división de rutas, territorios y grupos dedicados al narcotráfico.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Héctor “El Güero” Palma y Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, aparecen entre los principales fundadores o líderes históricos de la organización. Su alianza permitió ampliar el traslado de drogas hacia Estados Unidos y consolidar redes de delincuencia organizada.

Ismael “Mayo” Zambada recibe cadena perpetua

Ismael “Mayo” Zambada fue condenado este lunes 20 de julio de 2026 a cadena perpetua por el juez federal Brian Cogan, en una corte de Brooklyn, Nueva York.

El capo se declaró culpable en agosto de 2025 de dirigir una empresa criminal continua y participar en una conspiración bajo la legislación RICO.

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También aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares. Durante su sentencia reconoció su responsabilidad por décadas de actividades criminales y pidió que terminara la violencia.

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024, después de llegar a Nuevo México en una aeronave junto con Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio.

Joaquín “El Chapo” Guzmán permanece en ADX Florence

Joaquín “El Chapo” Guzmán recibió en 2019 una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El exlíder del Cártel de Sinaloa permanece recluido en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Antes de su extradición a Estados Unidos, escapó dos veces de cárceles mexicanas y fue capturado por última vez en 2016.

¿Dónde está Héctor “El Güero” Palma?

Héctor “El Güero” Palma fue detenido en 1995 tras un accidente aéreo. Después fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena y regresó a México en 2016.

Aunque obtuvo resoluciones favorables en algunos procesos, permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, por causas penales pendientes. En marzo de 2026 recibió una protección judicial contra posibles actos de incomunicación dentro de la prisión.

🔴“Tiene las manos manchadas de sangre”, dice Joseph Nocella, fiscal del caso, tras la condena a cadena perpetua de “El Mayo” Zambada.



“Es justo y merece exactamente eso”, añade.



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El destino incierto de “El Azul”

Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, tuvo un papel de mediador entre organizaciones del narcotráfico y participó en la estructura inicial del Cártel de Sinaloa.

En 2014 surgieron versiones sobre su supuesta muerte por un infarto. Sin embargo, las autoridades mexicanas nunca confirmaron el fallecimiento, por lo que su situación permanece sin aclararse oficialmente.

Las sentencias contra Zambada y Guzmán cerraron una etapa para la dirigencia histórica, pero el Cártel de Sinaloa mantuvo operaciones mediante facciones encabezadas por herederos y colaboradores de sus fundadores.

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