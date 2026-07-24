Cuánto tiempo dura el nuevo apagón anunciado de CFE

La Comisión Federal de Electricidad programó una suspensión temporal del suministro eléctrico con una duración aproximada de cuatro horas, la cual comenzó durante la noche del jueves 23 de julio y se extendió hasta la madrugada de este viernes 24 de julio de 2026.

El corte inició a las 22:00 horas y el restablecimiento estaba previsto para las 02:00 horas. La empresa indicó que el servicio podría regresar antes del horario establecido en caso de que el personal técnico concluyera las maniobras con anticipación.

La interrupción respondió a trabajos preventivos de mantenimiento que requirieron mantener las líneas desenergizadas para proteger al personal y evitar afectaciones en la red.

¿Cuántas horas durará el apagón de la CFE?

La suspensión tendrá una duración estimada de cuatro horas continuas. El horario comprende desde las 10 de la noche del jueves hasta las 2 de la mañana de este viernes.

El corte afectó a nueve comunidades del municipio de Galeana, Nuevo León: San Roberto, Entronque San Roberto, El Camuco, La Leona, San José de Raíces, El Refugio de los Ibarra, Presa de Gámez, Ejido El Potosí y Ejido Positos.

Noticia Destacada CFE programa apagón eléctrico de cinco horas este 22 de julio: consulta las colonias afectadas

La CFE explicó que estas labores buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro, además de prevenir fallas posteriores en la infraestructura eléctrica.

¿Qué hacer antes de un corte de luz de cuatro horas?

Antes del inicio de un apagón programado es recomendable cargar teléfonos celulares, baterías externas, lámparas recargables y otros dispositivos indispensables.

También conviene desconectar computadoras, televisores, módems, consolas y electrodomésticos sensibles. Esta medida reduce el riesgo de daños por variaciones de voltaje cuando el suministro sea restablecido.

El refrigerador y el congelador deben permanecer cerrados durante la interrupción. Abrirlos de manera constante permite la entrada de aire caliente y reduce el tiempo durante el cual los alimentos conservan una temperatura segura.

Las personas que utilizan equipos médicos eléctricos deben contar con una fuente de respaldo o comunicar previamente la situación a familiares y servicios de emergencia.

#Atención ⚠️ CFE confirma apagones este viernes; descubre horarios y zonas afectadas 💡 😨⬇️https://t.co/1NkUGHJg4l — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) July 24, 2026

¿Qué hacer cuando regrese la electricidad?

No se recomienda conectar todos los aparatos de manera inmediata. Lo mejor es esperar algunos minutos para confirmar que el servicio se mantiene estable y después reconectar los equipos de forma gradual.

También se debe revisar si existen cables dañados, olor a quemado o fallas en contactos. Ante cualquier irregularidad, es necesario bajar el interruptor general y solicitar apoyo especializado.

Si la electricidad no regresa después de las 02:00 horas, los usuarios pueden reportar la falla al número 071 o mediante los canales de atención de la CFE.

IO