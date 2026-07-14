Apagón deja caos vial en el Poniente de Mérida; vecinos toman las calles

Habitantes de los fraccionamientos Jardines de la Nueva Mulsay y Nueva Mulsay II realizaron bloqueos la mañana de este martes en protesta por la falta de energía eléctrica que afecta a sus viviendas.

Los manifestantes cerraron varias calles de la zona, incluyendo tramos de la avenida Mérida 2000, lo que provocó afectaciones a la circulación vehicular y complicaciones para quienes transitan por ese sector del poniente de la ciudad.

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Como parte de la protesta, los vecinos también bloquearon el acceso al encierro de unidades del sistema de transporte Va y Ven, impidiendo la salida de los autobuses que operan desde esas instalaciones.

Los afectados señalaron que la interrupción del suministro eléctrico ha generado diversas afectaciones en sus hogares, por lo que exigieron a las autoridades y a la empresa responsable del servicio un restablecimiento inmediato de la energía.

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Hasta el momento, la protesta se mantiene mientras los vecinos esperan una respuesta que permita solucionar el problema y reanudar tanto el servicio eléctrico como la circulación en la zona.