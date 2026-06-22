Estas secundarias y preparatorias de Yucatán tendrán un nuevo modelo educativo desde el próximo ciclo escolar

A partir del próximo ciclo escolar, cinco escuelas de secundaria y bachillerato en Yucatán formarán parte del nuevo modelo educativo “Planteles Renacimiento Maya”, una estrategia impulsada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) para fortalecer la formación integral de los estudiantes.

El titular de la Segey, Juan Enrique Balam Várguez, informó que este programa busca combinar una preparación académica innovadora con el fortalecimiento de la identidad cultural, bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana y la visión educativa del Gobierno del Estado.

Noticia Destacada Adiós al rechazo en preparatorias: Yucatán promete espacio para todos los estudiantes

Los primeros planteles que implementarán el modelo serán la Preparatoria Estatal número 13, las secundarias Técnica número 55 y República de México, además de las secundarias técnicas ubicadas en Río Lagartos y San Felipe.

Durante la presentación de la estrategia ante la comunidad educativa, Balam Várguez señaló que el objetivo es brindar nuevas herramientas a las juventudes yucatecas para enfrentar los retos del futuro, sin dejar de lado sus raíces culturales.

“El origen no define el destino y cada estudiante debe construir su camino con talento, esfuerzo y sueños”, expresó el funcionario al explicar los alcances del proyecto educativo.

¿Qué incluirá el modelo Planteles Renacimiento Maya?

De acuerdo con la Segey, el programa estará basado en cinco principales ejes de formación:

Inglés aplicado: con enfoque en proyectos académicos y profesionales.

con enfoque en proyectos académicos y profesionales. Innovación y tecnología: mediante contenidos relacionados con robótica, automatización, internet e inteligencia artificial.

mediante contenidos relacionados con robótica, automatización, internet e inteligencia artificial. Identidad y cultura maya: para reforzar el vínculo de los estudiantes con sus raíces.

para reforzar el vínculo de los estudiantes con sus raíces. Habilidades socioemocionales: orientadas al desarrollo personal y la convivencia.

orientadas al desarrollo personal y la convivencia. Arte, deporte y vida saludable: como parte de una formación integral.

Noticia Destacada Nuevo ingreso a bachillerato 2026 en Yucatán: estas son las escuelas con cupo disponible en Mérida y municipios

Como parte de este nuevo esquema también se creará la Orquesta del Renacimiento Maya, un proyecto que reunirá a estudiantes de diferentes escuelas y comunidades para impulsar la música como una herramienta de identidad cultural y participación social.

Segey busca ampliar oportunidades para estudiantes de Yucatán

La dependencia estatal informó que se han establecido alianzas con instituciones nacionales e internacionales para ofrecer mayores oportunidades de formación, certificación y desarrollo académico a estudiantes de secundaria y bachillerato.

El modelo Planteles Renacimiento Maya busca colocar a la educación pública como un eje del desarrollo estatal, preparando a las nuevas generaciones con herramientas tecnológicas y académicas, pero conservando el valor de la cultura maya como parte de su identidad.