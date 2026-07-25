Quintana Roo destina 6 millones de pesos para apoyar a cañeros afectados por la mala zafra

Dirigentes de las dos organizaciones cañeras de la Ribera del Río Hondo reconocieron el respaldo económico de 6 millones de pesos otorgado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (Sedarpe), con el propósito de mitigar parcialmente las pérdidas ocasionadas por el bajo rendimiento registrado durante la pasada zafra.

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El líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA), Sergio Crisanto Mortero, y el representante de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Benjamín Gutiérrez Reyes, informaron que este beneficio, consistente en vales de diésel, será distribuido entre los propietarios de las 25 cosechadoras que operan en la región. El recurso permitirá dar mantenimiento a la maquinaria, cubrir compromisos bancarios y amortiguar las afectaciones económicas derivadas del reciente periodo de corte y cosecha de la caña de azúcar.

Crisanto Mortero explicó que este esquema contempla una inversión directa de 4 millones de pesos destinada a la entrega de insumos energéticos en vales de combustible, los cuales serán entregados en dos ministraciones: la primera se realizó en julio (con un millón de pesos para cada organización) y la segunda está programada para agosto bajo el mismo esquema.

Además, el paquete financiero incluye 2 millones de pesos destinados al pago de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) —un millón de pesos para cada agrupación—, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cobertura médica y la seguridad social de los trabajadores del sector.

Por su parte, Gutiérrez Reyes agradeció el respaldo y destacó que este incentivo no solo representa un alivio financiero inmediato para el traslado de las cosechas, sino que también permitirá reducir los costos operativos relacionados con los fletes y la logística. Recordó que la temporada dejó severas afectaciones a más de 3 mil productores debido a condiciones climáticas adversas y plagas que redujeron hasta en un 70 % el rendimiento de la caña.

Entrevistado sobre el tema, Pedro Romero, operador de una cosechadora en Javier Rojo Gómez, señaló que el recurso le permitirá cubrir gastos de mantenimiento y ponerse al corriente con el crédito de su equipo. Explicó que acumuló pagos vencidos debido a que sus ingresos estuvieron muy por debajo de lo previsto.

Pedro Morales, quien trabaja en Cacao, comentó que una cosechadora supera los 5 millones de pesos en costo, por lo que financiar este equipo es un reto cuando la producción no alcanza lo esperado; por ello, subrayó que el respaldo compensará parte de las pérdidas. Los ejidos que concentran el mayor uso de cosechadoras mecánicas ante la escasez de cortadores manuales son Sergio Butrón Casas, Cacao, Pucté, Javier Rojo Gómez, Juan Sarabia, Carlos A. Madrazo y Sac-Xan.

JGH