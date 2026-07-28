México cerró el Mundial 2026 sin deuda ni nuevos impuestos, destaca Gabriela Cuevas

Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aseguró que el país cumplió con los objetivos planteados para el torneo y dejó un legado deportivo, social y económico.

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos del Plan Kukulkán, celebrada este martes 28 de julio en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, la funcionaria presentó un balance de las acciones realizadas por autoridades federales, estatales y municipales.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Cuevas afirmó que México organizó el Mundial sin contratar deuda ni crear nuevos impuestos. También reconoció a las dependencias y cuerpos de seguridad que participaron en el operativo desplegado durante la competencia.

¿Qué resultados dejó el Mundial 2026 en México?

México recibió 13 partidos mundialistas, además de cuatro encuentros de repechaje, siete centros de entrenamiento y 17 selecciones nacionales, de acuerdo con el balance presentado por Gabriela Cuevas.

La coordinadora destacó que los estadios, calles, plazas y espacios públicos registraron una alta asistencia. Agregó que el encuentro entre México e Inglaterra se convirtió en el partido más visto del siglo en el país, aunque no precisó la cifra de audiencia.

Noticia Destacada ¡Memo Ochoa cuelga los guantes! Se retira como profesional y convertido en una leyenda del futbol mexicano

En el aspecto económico, aseguró que los pequeños comercios incrementaron sus ventas entre 10 y 15 por ciento. También informó que 35 mil establecimientos recibieron mejoras y capacitación, mientras que 692 mil empresas incorporaron sistemas de pagos digitales.

Desde la planeación del torneo, el Gobierno federal había señalado que México sería sede de 13 partidos y recibiría a 17 selecciones en instalaciones destinadas a entrenamientos.

¿Qué fue el Plan Kukulkán durante el Mundial?

El Plan Kukulkán fue el mecanismo de coordinación diseñado para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial. En su ejecución participaron más de 20 instituciones federales, además de autoridades estatales y municipales.

La estrategia incluyó tareas de prevención, inteligencia, reacción, protección civil, atención médica, control migratorio, vigilancia en aeropuertos y carreteras, así como seguridad en estadios, centros de entrenamiento y puntos de concentración de visitantes.

Cuevas calificó el dispositivo como exitoso y agradeció la participación de policías, integrantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, cuerpos de bomberos, personal sanitario, autoridades migratorias, fiscalías y ministerios públicos.

Claudia Sheinbaum había anunciado una semana antes que el Gobierno entregaría reconocimientos a quienes participaron en el operativo, al considerar que la estrategia alcanzó sus objetivos durante la competencia.

¿Qué legado dejó el Mundial Social México 2026?

Gabriela Cuevas afirmó que la organización no se limitó a los partidos, sino que buscó dejar infraestructura deportiva y actividades permanentes para niñas, niños y jóvenes.

El Mundial Social incluyó la recuperación de 4 mil 208 canchas y espacios públicos, 74 torneos denominados “mundialitos” y más de 5 mil actividades culturales y turísticas en distintas entidades del país.

La funcionaria señaló que más de un millón 100 mil estudiantes participaron solamente en la Copa Escolar. También mencionó la elaboración de murales, campañas de prevención en salud y actividades culturales para mostrar la diversidad del país.

Cuevas aseguró que México confirmó su capacidad para organizar acontecimientos internacionales y reconoció a la afición, a las ciudades anfitrionas y a las personas servidoras públicas que participaron en el Mundial. Con la edición de 2026, el país se convirtió en el primero en albergar tres Copas del Mundo masculinas.

IO