Contraste en la Península: Yucatán controla el dengue y Quintana Roo enfrenta un fuerte repunte

Mientras Yucatán logró contener la transmisión del dengue durante 2026, Quintana Roo enfrenta un acelerado repunte que ya mantiene a municipios como Othón P. Blanco y Bacalar en condición de epidemia, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 27.

Las cifras muestran un comportamiento contrastante entre las entidades de la Península. En dengue no grave, Yucatán pasó de 35 a sólo ocho casos acumulados, lo que representa una disminución del 77 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Campeche reportó un ligero descenso, al pasar de ocho a seis pacientes, mientras que Quintana Roo prácticamente triplicó la incidencia al aumentar de 31 a 84 contagios, equivalente a un incremento del 171 por ciento.

La diferencia también se refleja en los casos de dengue con signos de alarma. Yucatán redujo sus registros de 52 a siete casos, en tanto Campeche pasó de seis a nueve y Quintana Roo aumentó de 39 a 43 pacientes.

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En cuanto al dengue grave, Yucatán no registra casos durante 2026, luego de que el año pasado contabilizara cinco. En contraste, Quintana Roo pasó de cuatro a seis y Campeche reportó uno, cuando en 2025 no había presentado ninguno.

A nivel nacional, el panorama es favorable. El acumulado de los tres tipos de dengue disminuyó de 4 mil 945 a 3 mil 174 casos en comparación con el mismo periodo del 2025.

Quintana Roo mantiene tendencia al alza

El crecimiento de la enfermedad en el vecino estado ha sido constante durante el año. Reportes de la Secretaría de Salud de Quintana Roo muestran que los contagios aumentaron de 41 casos en marzo a 98 en junio, mientras que durante julio la cifra ya superó el centenar de pacientes.

Las autoridades sanitarias atribuyen parte de este incremento a la circulación simultánea de distintos serotipos del virus, entre ellos el serotipo 3, considerado de mayor riesgo para personas que previamente padecieron dengue, además de las condiciones de calor y humedad propias de la temporada de lluvias, que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

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Estrategia mantiene control

Especialistas consideran que el comportamiento de Yucatán responde a las acciones preventivas implementadas durante este año, entre ellas la liberación de mosquitos con la bacteria Wolbachia, tecnología que reduce la capacidad del vector para transmitir el virus.

A ello se suma la clasificación permanente de municipios según su nivel de riesgo epidemiológico, lo que permite dirigir las brigadas de fumigación, control larvario y eliminación de criaderos hacia las zonas con mayor probabilidad de transmisión.

El contraste entre ambas entidades resulta significativo, ya que comparten condiciones climáticas similares, una intensa movilidad poblacional y un corredor turístico común, por lo que las diferencias en la incidencia apuntan principalmente a la efectividad de las estrategias de control vectorial aplicadas en cada estado.