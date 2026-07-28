Fiscalía de California pide retirar cargos contra “El Mayo” Zambada: ¿afecta su cadena perpetua?

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California solicitó retirar de manera definitiva una acusación pendiente contra Ismael “El Mayo” Zambada García, quien fue sentenciado el pasado 20 de julio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La petición fue presentada el lunes 27 de julio dentro del expediente abierto en San Diego desde 2014 contra el cofundador del Cártel de Sinaloa y otros presuntos integrantes de la organización criminal.

Los fiscales argumentaron que ya no resulta necesario mantener un proceso paralelo, debido a que Zambada permanecerá el resto de su vida bajo custodia federal por la condena impuesta por el juez Brian Cogan en una corte de Brooklyn, Nueva York.

¿Por qué California busca retirar los cargos contra “El Mayo”?

La solicitud se apoya en la Regla 48(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos, que permite al Gobierno pedir la eliminación de una acusación con autorización del tribunal.

La moción plantea que el retiro sea definitivo, por lo que esa acusación específica no podría volver a presentarse si el juez aprueba la petición. También se pretende cancelar la orden de arresto vinculada con el expediente de California, ya que Zambada se encuentra detenido y sentenciado.

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El Departamento de Justicia había anticipado que las acusaciones restantes serían desechadas después de la sentencia en Nueva York. La dependencia explicó que “El Mayo” enfrentaba procesos en seis jurisdicciones federales y que el caso resuelto en Brooklyn abarcó conductas señaladas en otros expedientes.

¿Retirar la acusación reduce la condena de Zambada?

El cierre del caso de California no modifica la cadena perpetua, no disminuye el decomiso ordenado ni abre una posibilidad de liberación anticipada.

Zambada, de 76 años, fue condenado por encabezar una empresa criminal continua y por delitos relacionados con delincuencia organizada. Además, el juez ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, cantidad asociada con las ganancias obtenidas mediante el narcotráfico.

El narcotraficante mexicano se declaró culpable en agosto de 2025. Al aceptar los cargos, reconoció su papel como uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa y su participación en actividades de crimen organizado.

PROSECUTORS REQUEST CLOSURE OF CASE AGAINST “EL MAYO” IN SAN DIEGO, CALIFORNIA



Federal prosecutors have requested the permanent dismissal of charges against Ismael “El Mayo” Zambada and the cancellation of the arrest warrant related to the case.



The request stems from the fact… pic.twitter.com/ZhecZ8ZZOv — THE INFO STREAM (@_theinfostream) July 28, 2026

La acusación de San Diego fue presentada originalmente en 2014 e incluía a Zambada y a otros integrantes de la organización. Entre los delitos señalados estaban la dirección de una empresa criminal y la distribución de drogas para su ingreso a Estados Unidos.

Por lo tanto, la petición de California representa una depuración de expedientes federales pendientes y no una revisión de la culpabilidad ni de la sentencia definitiva dictada contra “El Mayo” Zambada.

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