Yucatecos no perderán su línea de celular este 1 de julio: estas son las nuevas indicaciones

Las líneas telefónicas en Yucatán deberán estar vinculadas a una persona titular como parte de una nueva medida de seguridad que aplicará a nivel nacional, con el objetivo de reducir delitos como fraude y extorsión cometidos mediante números celulares no identificados.

La disposición establece que cada número telefónico deberá contar con un registro asociado a una persona, por lo que los usuarios de celulares en el estado deberán realizar este proceso con su compañía telefónica para evitar la suspensión del servicio.

De acuerdo con la medida, el objetivo es eliminar el anonimato que existe actualmente al adquirir algunos chips telefónicos, una situación que ha sido aprovechada por grupos delictivos para realizar llamadas de extorsión, fraudes y otros actos ilícitos.

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Con este cambio, México se incorporará a una práctica que ya opera en 166 países, donde las líneas móviles requieren una identificación del usuario para su activación y funcionamiento.

Fechas límite para registrar tu celular en Yucatán y evitar el bloqueo

El registro de líneas telefónicas se realizará de manera escalonada durante el segundo semestre del año, de acuerdo con el último número del celular. Los usuarios en Yucatán deberán completar el proceso antes de la fecha que corresponda a su línea:

Líneas terminadas en 0: hasta el 15 de agosto de 2026 .

hasta el . Líneas terminadas en 1: hasta el 31 de agosto de 2026 .

hasta el . Líneas terminadas en 2: hasta el 15 de septiembre de 2026 .

hasta el . Líneas terminadas en 3: hasta el 30 de septiembre de 2026 .

hasta el . Líneas terminadas en 4: hasta el 15 de octubre de 2026 .

hasta el . Líneas terminadas en 5: hasta el 31 de octubre de 2026 .

hasta el . Líneas terminadas en 6: hasta el 15 de noviembre de 2026 .

hasta el . Líneas terminadas en 7: hasta el 30 de noviembre de 2026 .

hasta el . Líneas terminadas en 8: hasta el 15 de diciembre de 2026 .

hasta el . Líneas terminadas en 9: hasta el 31 de diciembre de 2026.

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De esta manera, las personas usuarias de telefonía móvil en Yucatán podrán identificar fácilmente la fecha que corresponde a su número y realizar el registro antes de que la compañía telefónica aplique restricciones al servicio.

¿Qué pasará con los celulares que no estén registrados?

Las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas con una persona después de que termine el plazo correspondiente para cada número.

La suspensión se aplicará durante las siguientes 72 horas posteriores al vencimiento del periodo establecido y afectará los servicios habituales de telefonía.

Sin embargo, los usuarios todavía podrán realizar algunas funciones básicas, como llamadas a números de emergencia, servicios de atención ciudadana y contacto con su propia compañía telefónica.

Además, los celulares podrán seguir recibiendo alertas relacionadas con situaciones de emergencia, como avisos por sismos.