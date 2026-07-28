Cancún concentra casi la mitad de los fraudes con ofertas falsas de viaje

De acuerdo con el informe “Ofertas de viaje falsas: los destinos más populares”, Cancún concentra el 42.9 por ciento de los casos de ciberfraudes identificados, lo que significa que casi uno de cada dos casos de engaño relacionados con viajes tiene como destino este polo turístico del Caribe Mexicano, aunque el documento no especifica la cantidad total de incidentes registrados.

La temporada vacacional de verano, una de las épocas con mayor actividad turística del año, también representa un aumento en el riesgo de ciberfraudes contra viajeros, quienes pueden ser víctimas de sitios falsos, promociones engañosas y mensajes creados para obtener información personal y financiera.

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Mientras tanto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Quintana Roo informa que, por ahora, su personal se encuentra de vacaciones, por lo que hasta la fecha no ha recibido reportes sobre posibles engaños.

La Secretaría de Turismo federal ha informado que Quintana Roo registra pérdidas de 5 mil a 2 millones de pesos por estafas. Cancún encabeza la lista, seguido de Acapulco y Puerto Vallarta. Las autoridades mantienen operativos constantes para reforzar la seguridad en la zona.

Especialistas en ciberseguridad advirtieron que los delincuentes han perfeccionado sus métodos mediante el uso de inteligencia artificial, códigos QR maliciosos, falsas líneas de atención al cliente y mensajes enviados por WhatsApp, SMS o correo electrónico que aparentan provenir de aerolíneas, hoteles o plataformas de reservaciones.

El reporte difundido revela que los defraudadores aprovechan el interés de los turistas por los principales destinos de playa para ofrecer promociones inexistentes, paquetes con precios muy inferiores al mercado o servicios que nunca llegan a proporcionarse, lo que convierte a estos lugares en puntos recurrentes para cometer ilícitos.

Después de Cancún, que concentra el mayor porcentaje de casos identificados, se encuentran Acapulco con 7.8 por ciento; Huatulco, 6.9%; Puerto Vallarta, 6.4, y otros destinos que en conjunto acumulan el 36% restante, de acuerdo con el informe.

En total, los cuatro principales sitios turísticos concentran el 64 por ciento de los fraudes detectados.

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Durante las vacaciones de Semana Santa, la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) desarticuló una red dedicada a este tipo de delitos tras varios meses de investigación. El caso inició el 20 de marzo con la denuncia de una pareja afectada. Las víctimas recibieron una llamada con una oferta atractiva y conversaron durante 90 minutos antes de realizar el pago.

Actualmente, el banco investiga los posibles reembolsos y la FGE analiza información para determinar si existen más responsables.