Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza en Cherán el Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este viernes 3 de julio el evento del Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha en Cherán, Michoacán, como parte de una visita de dos días a la entidad.

El encuentro forma parte de la agenda federal con comunidades indígenas y busca dar seguimiento a acciones de justicia social, infraestructura, educación, salud, cultura y atención a demandas históricas del pueblo p’urhépecha.

¿Qué busca el Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha?

El Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha fue presentado como una estrategia construida con las comunidades, con el objetivo de atender rezagos históricos y fortalecer derechos colectivos. En su arranque, el Gobierno federal planteó acciones en educación, seguridad, agua potable, infraestructura de salud, vivienda, apoyo al campo y cultura.

Durante la presentación inicial del programa, Sheinbaum sostuvo que un plan de justicia no puede construirse sin tomar en cuenta a los pueblos originarios, pues debe responder a sus necesidades y formas de organización.

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¿Por qué Cherán es clave en la visita de Sheinbaum a Michoacán?

Cherán tiene un peso simbólico por su organización comunitaria y por la defensa de sus recursos naturales, además de formar parte de la región p’urhépecha. Por ello, la visita presidencial coloca nuevamente en el centro la relación entre el Gobierno federal y las comunidades indígenas de Michoacán.

El plan también contempla la coordinación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y otras dependencias federales, con el propósito de dar seguimiento a proyectos definidos con las propias comunidades.

La visita de Sheinbaum ocurre en un contexto en el que Michoacán mantiene retos de seguridad y desarrollo, por lo que el Gobierno federal ha insistido en vincular la construcción de paz con justicia social, atención territorial y programas comunitarios.

Con este evento, la Presidencia busca reforzar el mensaje de que los pueblos originarios son parte central de la agenda pública y del reconocimiento constitucional de sus derechos.

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