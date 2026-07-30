“México no es piñata de nadie”, responde Sheinbaum Pardo a congresista de EU por críticas sobre Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los políticos de Estados Unidos no utilizar a México como tema de campaña rumbo a las elecciones legislativas de noviembre, después de las críticas del congresista republicano Carlos Giménez por el apoyo mexicano a Cuba.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 30 de julio, la mandataria sostuvo que Washington y México mantienen una relación de coordinación, pero aclaró que esta no implica subordinación ni permite que legisladores estadounidenses intervengan en decisiones soberanas del Gobierno mexicano.

“México no debe ser tema de su campaña porque tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie. No usen a México para su campaña”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

¿Por qué Carlos Giménez criticó a Claudia Sheinbaum?

El congresista republicano por Florida acusó al Gobierno mexicano de debilitar la política de presión que impulsa la administración de Donald Trump contra Cuba.

Giménez afirmó que el apoyo humanitario de México contribuye a mantener al Gobierno cubano y advirtió que el país podría enfrentar consecuencias por su postura. Sus declaraciones se produjeron después del anuncio de un nuevo envío de ayuda para atender la crisis económica, energética y social en la isla.

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Sheinbaum rechazó esos señalamientos y consideró que responden al ambiente electoral estadounidense. Las elecciones de medio mandato definirán en noviembre la integración del Congreso y otros cargos estatales y locales.

Sheinbaum reafirma apoyo de México a Cuba

La presidenta aseguró que México continuará con el envío de ayuda humanitaria porque se trata de una decisión soberana y forma parte de la política histórica de solidaridad con el pueblo cubano.

También reiteró su rechazo al bloqueo económico que Estados Unidos mantiene contra la isla y sostuvo que las sanciones afectan principalmente a la población.

“Siempre vamos a ayudar al pueblo de Cuba”, señaló Sheinbaum, quien recordó que México expresó desde 1962 su desacuerdo con el aislamiento promovido por Washington.

El Gobierno mexicano ya ha enviado cargamentos con alimentos, medicinas y otros productos básicos a Cuba. En marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre el arribo de un nuevo cargamento transportado por la Secretaría de Marina.

#MañaneraPresidenta | 🚨🇲🇽 "MÉXICO NO ES PIÑATA DE NADIE"; SHEINBAUM



Claudia Sheinbaum respondió al congresista republicano Carlos Giménez, quien la acusó de "socavar" la política de presión de Estados Unidos hacia Cuba.



Señaló que algunos políticos estadounidenses utilizan a… pic.twitter.com/822Q35OJiI — Juncal Solano (@juncalssolano) July 30, 2026

¿Las diferencias por Cuba afectan la relación México-Estados Unidos?

Sheinbaum afirmó que la cooperación bilateral continúa en temas como seguridad, migración y comercio, pero insistió en que México mantiene independencia para definir su política exterior.

La controversia ocurre mientras los tres países de América del Norte revisan el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la mandataria no vinculó directamente las críticas del congresista con las negociaciones comerciales.

La postura mexicana, explicó, busca mantener una relación de respeto con Estados Unidos sin abandonar la defensa de la soberanía ni el apoyo humanitario a otros países.

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