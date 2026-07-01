Senado ratifica a Esteban Moctezuma como embajador ante la Unión Europea; impulsará comercio e inversiones

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para designar a Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, cargo que desempeñará de manera concurrente y que también estará sujeto a la recepción del beneplácito diplomático del Gran Ducado de Luxemburgo.

El nombramiento fue avalado con 28 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, con lo que el exembajador de México en Estados Unidos quedó formalmente ratificado para representar al país ante las instituciones europeas.

Tras la votación, Moctezuma Barragán rindió protesta ante el pleno de la Comisión Permanente para asumir oficialmente su nueva responsabilidad diplomática.

Morena destaca experiencia y resultados del nuevo embajador

Durante la sesión, el senador de Morena, Alejandro Murat Hinojosa, presentó el dictamen elaborado por la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales y defendió la designación de Esteban Moctezuma.

El legislador sostuvo que la trayectoria del nuevo embajador demuestra que el valor de un servidor público se refleja en los resultados obtenidos a lo largo de su carrera y no únicamente en los cargos que ha ocupado.

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Afirmó que la representación diplomática ante la Unión Europea tendrá un papel estratégico para fortalecer los vínculos políticos, económicos y comerciales entre México y el bloque comunitario.

El Plan México busca diversificar las relaciones comerciales

Durante su intervención, Murat destacó que el nombramiento se enmarca en los objetivos del Plan México, estrategia impulsada por el Gobierno federal para fortalecer la economía nacional mediante una mayor diversificación de los mercados internacionales.

El senador subrayó que esta política busca ampliar la presencia de productos mexicanos en otras regiones del mundo, manteniendo al mismo tiempo la relevancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como principal instrumento de integración económica de Norteamérica.

En ese sentido, explicó que la relación comercial con Europa representa una oportunidad de crecimiento para distintos sectores productivos del país.

Buscan fortalecer el comercio con la Unión Europea

Alejandro Murat resaltó que la relación económica entre México y Estados Unidos se acerca al billón de dólares en intercambio comercial, mientras que el comercio con la Unión Europea mantiene un amplio potencial de expansión.

Indicó que el mercado europeo, integrado por alrededor de 450 millones de habitantes, ofrece oportunidades para incrementar las exportaciones mexicanas y atraer nuevas inversiones.

Según explicó, la estrategia planteada por Esteban Moctezuma contempla fortalecer la cooperación entre el Gobierno federal, los estados, las empresas y las pequeñas y medianas empresas para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado europeo.

Estrategia contempla apoyo a estados y Pymes

Entre los principales ejes de trabajo mencionados durante la presentación del nombramiento destacan el impulso a las vocaciones productivas de las entidades federativas, el fortalecimiento de sectores estratégicos, una mayor coordinación con el sector empresarial y la generación de mecanismos de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes).

📷 La Comisión Permanente ratificó a @emoctezumab como embajador de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea. pic.twitter.com/aX2E5RIJaq — Senado de México (@senadomexicano) July 1, 2026

El objetivo, señalaron los legisladores, es ampliar la presencia de productos y servicios mexicanos en Europa, fomentar nuevas inversiones y consolidar una relación económica más diversificada.

Con la ratificación de Esteban Moctezuma como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, el Gobierno mexicano busca reforzar su estrategia de política exterior orientada a ampliar los vínculos comerciales con el bloque europeo, sin dejar de preservar la integración económica alcanzada a través del T-MEC.

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