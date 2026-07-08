Parlamento Europeo aprueba histórico acuerdo comercial con México; eliminará aranceles al 99% de los productos

El Parlamento Europeo aprobó el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y México, un paso que permitirá modernizar la relación económica entre ambas partes y eliminar los aranceles para el 99 por ciento de los productos que forman parte del intercambio bilateral.

La Eurocámara respaldó el pacto con 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones, lo que representa uno de los avances más importantes en la relación entre México y el bloque europeo desde la entrada en vigor del tratado comercial firmado en el año 2000.

Además del componente económico, el acuerdo fortalece la cooperación política en temas como seguridad, cambio climático, salud e igualdad de género.

¿Qué cambia con el nuevo acuerdo entre México y la Unión Europea?

El nuevo marco comercial facilitará el intercambio de mercancías entre ambas regiones al reducir o eliminar barreras arancelarias para una amplia gama de productos.

Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación de los aranceles para 13 mil toneladas de carne de cerdo, 20 mil toneladas de distintos tipos de queso y 13 mil toneladas de preparados lácteos provenientes de la Unión Europea, productos que actualmente enfrentaban gravámenes de hasta 45 por ciento para ingresar al mercado mexicano.

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Asimismo, México abrirá completamente su mercado a diversas exportaciones agroalimentarias europeas, entre ellas pasta, chocolate, productos de confitería, quesos azules, papas, manzanas, duraznos en conserva, huevos y productos avícolas que hasta ahora enfrentaban aranceles de entre 20 y 100 por ciento.

Protección a productos europeos y más oportunidades de inversión

Otro de los puntos centrales del acuerdo es el reconocimiento y protección de 568 alimentos y bebidas con denominación de origen europea, entre ellos el vino Rioja, el jamón de Parma y el queso Roquefort, con el objetivo de combatir la falsificación y la comercialización de imitaciones.

El tratado también contempla mejores condiciones para que empresas europeas participen en licitaciones públicas en México y elimina diversas barreras comerciales en sectores como servicios financieros, transporte y materias primas, una industria en la que México posee importantes reservas estratégicas.

European Parliament President Roberta Metsola announced that MEPs voted to approve two agreements strengthening EU-Mexico ties, focusing on deeper political cooperation and expanded trade, investment, and job creation.

• Mexico is highlighted as a key strategic partner in Latin… — Johnsmith (@simswholly) July 8, 2026

El acuerdo aún requiere un último paso

Además del componente comercial, el Parlamento Europeo ratificó el Acuerdo Global Modernizado, que busca fortalecer la cooperación entre México y la Unión Europea en materia de seguridad, combate al cambio climático, salud pública, derechos humanos e igualdad de género.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó que la aprobación de ambos instrumentos permitirá generar nuevas oportunidades de comercio, inversión y empleo para ambas regiones.

No obstante, el acuerdo todavía deberá ser ratificado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea antes de entrar plenamente en vigor. Una vez concluido ese proceso, sustituirá el marco comercial vigente desde hace más de dos décadas y marcará una nueva etapa en la relación económica y política entre México y el bloque europeo.

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