SDA admite retraso: dos mil maiceros de Campeche siguen sin recibir semillas

Alrededor de dos mil productores de maíz en Campeche aún no reciben los bultos de semilla comprometidos por el Gobierno del Estado, debido al desabasto que registra la marca Pioneer, admitió la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, conocida como la SDA. No obstante, la dependencia aseguró que el apoyo será entregado antes de que concluya el mes de julio para que los campesinos puedan sembrar dentro del actual ciclo agrícola.

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La titular de la Secretaría, Roxana Rivera Peña, explicó que el retraso obece exclusivamente a problemas de disponibilidad del proveedor Pioneer en la entidad y rechazó que el programa se encuentre suspendido. Sostuvo que la distribución continúa con normalidad mediante la entrega de semillas de la marca Dekalb, mientras se realizan las gestiones para reanudar el suministro del otro material.

Rivera Peña señaló que las autoridades ya sostuvieron un diálogo con los productores que manifestaron su inconformidad por la demora en la entrega del apoyo, a quienes se les explicó la situación del desabasto y las acciones que se implementan para garantizar que todos reciban sus bultos.

“Las entregas no se han detenido. Ya hablamos con los proveedores para reanudar la distribución de Pioneer, pero mientras tanto seguimos entregando Dekalb en las comunidades”, afirmó.

Reveló que son aproximadamente dos mil productores los que aún están pendientes de recibir las semillas, aunque negó que exista algún trato preferencial hacia quienes ya realizaron el pago de la parte que les corresponde dentro del programa.

Aclaró que la distribución se realiza de manera general y que el único inconveniente ha sido la falta de existencia de la semilla Pioneer en el mercado estatal, motivo por el cual se optó por continuar con la entrega de otra marca para evitar mayores retrasos.

La secretaria sostuvo que el compromiso oficial es concluir la entrega de todos los apoyos antes de finalizar el presente mes, tomando en consideración las condiciones climáticas y el calendario de siembra del cultivo.

Explicó que, pese al retraso registrado con una de las marcas de semilla, todavía existen zonas del estado donde las condiciones de humedad permiten establecer las parcelas sin afectar el desarrollo del maíz.

“Estamos haciendo todas las gestiones pertinentes para entregar, a más tardar en este mes, toda la semilla a los productores”, reiteró.

La dependencia mantiene comunicación permanente con los proveedores para resolver el problema lo antes posible y garantizar que la totalidad de los beneficiarios reciba el insumo comprometido. Con ello, se confía en que los maiceros puedan acceder a este apoyo dentro de los tiempos adecuados, evitando afectaciones en la siembra y en la producción de uno de los cultivos más importantes para el campo campechano.

JGH