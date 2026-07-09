Gabinete de Seguridad niega operativo para ocultar a Rubén Rocha Moya

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México negó que fuerzas federales hayan realizado un operativo para reubicar u ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de versiones publicadas en columnas periodísticas.

A través de una carta aclaratoria fechada este 9 de julio, las instituciones federales de seguridad calificaron como “absolutamente falsas” las versiones que señalan que Rocha Moya fue resguardado por el Ejército en instalaciones militares.

¿Qué aclaró el Gabinete de Seguridad sobre Rubén Rocha?

El comunicado sostuvo que ninguna institución del Gabinete de Seguridad realizó un operativo para cambiar de ubicación u ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa.

También rechazó que Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país.

La aclaración fue firmada de manera institucional por dependencias como Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Noticia Destacada FGR sin pruebas suficientes para proceder contra Rubén Rocha Moya y otros 9 señalados por EE.UU.

Gobierno niega protección a personas investigadas

El Gabinete de Seguridad afirmó que no existe acción alguna del Gobierno de México para proteger u ocultar a ninguna persona frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras.

También sostuvo que en el país se aplica una política de cero impunidad sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales.

Presumen detenciones y reducción de homicidios

En el documento, el Gabinete informó que durante la actual administración han sido detenidas más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, entre ellas líderes, operadores y generadores de violencia.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/ExG1J2aS2b — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 9, 2026

También señaló que 87 servidores y exservidores públicos han sido detenidos, incluidos siete presidentes municipales en funciones.

Finalmente, indicó que la estrategia de seguridad contribuyó a una reducción de 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, equivalente a 39 homicidios menos cada día.

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