Fiscalía General de la república descarta pruebas contra Rubén Rocha Moya; investigación sigue abierta por petición de EU

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que hasta el momento no cuenta con pruebas suficientes para proceder penalmente contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, ni contra las otras personas señaladas por Estados Unidos en una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

Durante una conferencia de prensa para informar avances sobre la investigación relacionada con el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en 2024, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos explicó que el caso continúa en integración y que las diligencias permanecen abiertas.

¿Qué dijo la FGR sobre la investigación contra Rubén Rocha Moya?

Al responder a una pregunta sobre el avance de las investigaciones derivadas de los señalamientos del gobierno estadounidense, Godoy indicó que el expediente se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas.

Posteriormente, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, explicó que la carpeta de investigación se abrió a partir de la solicitud de detención provisional enviada por Estados Unidos, pero subrayó que en México se investigan hechos y no únicamente señalamientos.

El funcionario precisó que las 10 personas mencionadas por las autoridades estadounidenses ya fueron llamadas a comparecer y que el Ministerio Público ha realizado entrevistas, solicitado informes y recabado distintos datos de prueba.

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FGR afirma que aún no existen elementos suficientes

Boone de la Garza señaló que, hasta ahora, la investigación no ha alcanzado el estándar probatorio mínimo que exige la legislación mexicana para ejercer acción penal.

Añadió que las diligencias continúan de forma exhaustiva y que cualquier información relevante será dada a conocer conforme avance el proceso.

El funcionario insistió en que la carpeta sigue abierta y que la Fiscalía mantiene la recopilación de evidencias derivadas de la petición formulada por Estados Unidos.

¿La FGR investiga otros delitos, como lavado de dinero?

Durante la conferencia también se preguntó si la Fiscalía ampliaría las investigaciones hacia el patrimonio, las cuentas bancarias o las redes financieras de las personas señaladas.

En respuesta, Ernestina Godoy aclaró que la investigación se limita, por ahora, a los delitos señalados por las autoridades estadounidenses en la solicitud de detención provisional con fines de extradición.

🔴 #EnVivo | Conferencia de prensa encabezada por la Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, para informar sobre el secuestro de Ismael “N”.



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La fiscal precisó que, a diferencia de otros casos en los que personas detenidas fueron entregadas a Estados Unidos por razones de seguridad nacional, en este expediente únicamente existe una petición de detención para efectos de extradición, por lo que el procedimiento se desarrolla conforme a la Ley de Extradición Internacional.

Godoy reiteró que la FGR continuará con las investigaciones conforme a derecho y que cualquier determinación dependerá de las pruebas que logren integrarse durante el desarrollo de la carpeta de investigación.

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