Presidenta Sheinbaum niega proteger a Rubén Rocha y exige pruebas a EU para acusar a políticos mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el Gobierno de México proteja a funcionarios o políticos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y aseguró que cualquier investigación debe sustentarse en pruebas, no en acusaciones o versiones periodísticas.

Durante su conferencia matutina de este jueves 9 de julio en Palacio Nacional, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre los señalamientos realizados desde Estados Unidos contra políticos mexicanos y negó que su administración esté ocultando al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como se ha sugerido en algunas columnas de opinión.

Además, sostuvo que históricamente algunos sectores en Estados Unidos han utilizado acusaciones relacionadas con el narcotráfico para intentar influir en gobiernos extranjeros.

Sheinbaum niega que el Gobierno esconda a Rubén Rocha

La presidenta calificó como falsas las versiones que afirman que el Gobierno de México mantiene oculto al gobernador con licencia de Sinaloa.

"Absolutamente falso. El señor está en su casa; es más, ni siquiera tiene protección federal", afirmó.

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Sheinbaum señaló que este tipo de publicaciones buscan generar la percepción de que su administración protege a determinadas personas, algo que rechazó de manera categórica.

Explicó que la Fiscalía General de la República abrió una investigación precisamente para determinar si existen o no elementos que sustenten los señalamientos contra Rocha Moya.

"No se protege a nadie, pero tiene que haber pruebas"

La mandataria reiteró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario o servidor público que tenga vínculos con organizaciones criminales, siempre y cuando existan elementos suficientes para acreditar esos hechos.

Indicó que, si se presentan pruebas contra cualquier gobernador, presidente municipal o funcionario, la autoridad competente deberá actuar conforme a la ley y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, advirtió que también es incorrecto realizar acusaciones sin sustento.

"Es muy importante que haya pruebas, porque también está mal acusar a alguien sin fundamento. Una fiscalía no puede actuar solamente por dichos; requiere elementos para integrar una carpeta de investigación y, en su caso, solicitar una orden de aprehensión", sostuvo.

Acusa intentos de injerencia mediante señalamientos sobre narcotráfico

Sheinbaum consideró que, en distintos momentos de la historia, acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico han sido utilizadas por actores estadounidenses como un mecanismo de presión política hacia México.

No obstante, aclaró que no atribuye esa estrategia al conjunto del gobierno estadounidense, sino a determinados funcionarios o grupos con influencia dentro de ese país.

La presidenta recordó que México mantiene cooperación permanente con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, pero insistió en que esa colaboración debe realizarse con respeto a la soberanía nacional.

Asimismo, cuestionó que las autoridades estadounidenses centren sus señalamientos únicamente en el lado mexicano del problema, cuando también deben investigar la distribución de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de armas dentro de su propio territorio.

#México I "Absolutamente falso", comenta la Presidenta @Claudiashein sobre la ubicación de Rubén Rocha Moya y afirma que el gobernador con licencia está en su casa y no cuenta con protección federal pic.twitter.com/7tOL81gRGm — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) July 9, 2026

Cita a Miguel de la Madrid para respaldar su postura

Para reforzar su argumento, Sheinbaum recordó un pasaje de las memorias del expresidente Miguel de la Madrid, quien narró que durante su administración recibió acusaciones del entonces embajador de Estados Unidos contra varios gobernadores mexicanos.

Según relató la mandataria, De la Madrid respondió que no podía actuar únicamente con señalamientos y exigió pruebas antes de iniciar cualquier procedimiento.

La presidenta sostuvo que ese episodio demuestra que este tipo de presiones no son nuevas y que el principio debe seguir siendo el mismo: investigar, pero siempre con evidencias.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de México defenderá la soberanía nacional y continuará colaborando con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque sin aceptar acusaciones que carezcan de sustento jurídico.

IO