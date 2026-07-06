México envía dos barcos con ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos; Sheinbaum destaca rescates

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México envió dos embarcaciones con ayuda humanitaria para apoyar a la población afectada por los sismos registrados en Venezuela.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que los barcos transportan medicamentos, alimentos no perecederos y otros insumos reunidos mediante colectas civiles, aportaciones del Gobierno federal y apoyos de gobiernos estatales.

¿Qué ayuda envió México a Venezuela?

Sheinbaum detalló que las embarcaciones llevan víveres e insumos esenciales para atender a comunidades damnificadas por los terremotos.

La presidenta recordó que México ya había enviado 71.2 toneladas de insumos, 13.1 toneladas de medicamentos y ocho plantas generadoras de electricidad, como parte de la respuesta humanitaria coordinada con autoridades venezolanas.

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¿Qué ha hecho el agrupamiento Yumare en Venezuela?

La mandataria reconoció el trabajo del agrupamiento mexicano de búsqueda y rescate Yumare, integrado por 264 elementos militares.

De acuerdo con el informe presentado, el equipo mexicano ha rescatado con vida a dos personas que permanecían atrapadas entre los escombros. También puso a salvo a un perro que sobrevivió al desastre.

Además, los rescatistas mexicanos han recuperado los cuerpos de 80 personas, realizado mil 988 consultas médicas y una intervención quirúrgica.

¿Qué reconocimiento recibió México?

Sheinbaum informó que el equipo mexicano fue condecorado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, debido a su apoyo en las labores de rescate y atención a la emergencia.

La presidenta sostuvo que el envío de ayuda forma parte de la solidaridad de México con el pueblo venezolano, mientras continúan las tareas de recuperación tras los sismos.

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