Presidenta Sheinbaum ofrece apoyo de México a Colombia tras sismo de magnitud 7.4

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció el respaldo del Gobierno de México a Colombia tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, que fue percibido en diferentes regiones del país sudamericano y provocó reportes preliminares de daños materiales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria mexicana señaló que su administración se mantiene pendiente de la evolución de la emergencia y en comunicación con los representantes diplomáticos de ambos países.

Sheinbaum explicó que, al momento de iniciar la conferencia, todavía no contaba con un balance completo de las afectaciones, pero dejó abierta la posibilidad de brindar asistencia en caso de que las autoridades colombianas la requieran.

“Por supuesto todo el apoyo que requiera, si es necesario, al pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, expresó la presidenta.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el sismo en Colombia?

La jefa del Ejecutivo federal informó que el Gobierno mexicano dará seguimiento a la situación mediante la Embajada de México en Colombia y a través de la representación diplomática colombiana en territorio nacional.

Sheinbaum adelantó que, si durante el transcurso de su conferencia se recibían nuevos datos sobre las consecuencias del terremoto, serían comunicados públicamente.

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El ofrecimiento de asistencia se produce mientras las autoridades colombianas realizan evaluaciones para determinar el alcance de los daños y posibles necesidades de apoyo en las zonas afectadas.

Sismo de magnitud 7.4 sacude varias ciudades de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el movimiento telúrico ocurrió a las 07:34 horas locales de este lunes y alcanzó una magnitud de 7.4. El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El reporte actualizado del organismo estableció una profundidad de 96 kilómetros, después de que los primeros cálculos difundieran parámetros preliminares diferentes. El SGC utilizó información de 69 estaciones para actualizar las características del evento.

La institución mantiene activa su plataforma para recibir reportes ciudadanos sobre la intensidad con la que fue percibido el terremoto y sus posibles efectos en diferentes municipios.

¿Dónde se sintió el terremoto en Colombia?

El fuerte movimiento fue percibido en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Medellín y Popayán, además de diferentes localidades del centro y occidente colombiano.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein expresó su solidaridad al pueblo de #Colombia tras el sismo de 6.8 registrado este 10 de julio. Señaló que México está al pendiente a través de sus embajadas para brindar el apoyo necesario en caso de ser requerido. pic.twitter.com/WCxSFPrb2D — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 10, 2026

Los primeros reportes apuntaron a daños materiales en algunas edificaciones de Cali, Manizales y Pereira. En estas zonas comenzaron revisiones para identificar afectaciones estructurales, mientras las autoridades mantienen el monitoreo tras el sismo.

El SGC precisó que el epicentro se localizó aproximadamente a 20 kilómetros de San José del Palmar, 22 kilómetros de Río Iró y 32 kilómetros de Nóvita, todos en el departamento del Chocó.

Por ahora, el Gobierno de México permanece atento a los balances oficiales que emita Colombia. Sheinbaum reiteró que, si se solicita asistencia internacional para atender las consecuencias del terremoto, México está dispuesto a brindar el apoyo necesario al pueblo colombiano.

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