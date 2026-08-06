Universidad Rosario Castellanos extiende su convocatoria en Yucatán: conoce las carreras y cómo registrarte

La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) extendió hasta el 31 de agosto de 2026 el periodo de registro para aspirantes interesados en cursar alguna de las nueve licenciaturas que ofrecerá en su Unidad Académica Estatal Kanasín, ubicada en la comisaría de Dzoyolá.

Con esta ampliación de la convocatoria, la institución busca que más personas tengan acceso a estudios superiores en un modelo de educación pública, gratuita y con un enfoque humanista, eliminando el examen tradicional de admisión y privilegiando el acompañamiento académico durante la formación de las y los estudiantes.

¿Hasta cuándo estará abierto el registro para la UNRC en Yucatán?

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto, por lo que quienes concluyeron recientemente el bachillerato o quienes desean retomar sus estudios universitarios aún pueden registrarse para participar en el proceso de ingreso.

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Los resultados de admisión se darán a conocer el 1 de septiembre, mientras que las inscripciones se realizarán del 2 al 5 de septiembre. El inicio de clases para estudiantes de nuevo ingreso está previsto para el 7 de septiembre.

¿Qué licenciaturas ofrece la UNRC en Kanasín?

La oferta académica contempla nueve programas enfocados en áreas con alta demanda laboral y de desarrollo regional:

Ciencias de Datos.

Tecnologías de la Información y Comunicación.

Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas.

Urbanismo y Desarrollo Metropolitano.

Economía y Desarrollo Sostenible.

Turismo.

Filosofía e Historia.

Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas.

Ingeniería en Control y Automatización.

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La universidad operará bajo un modelo híbrido, con tres días de clases presenciales y dos a distancia, esquema que busca facilitar que estudiantes de Mérida y del interior del estado puedan combinar sus estudios con actividades laborales o familiares.

Iniciará operaciones el nuevo campus de Kanasín

Este ciclo escolar también marcará el inicio formal de actividades en el nuevo campus de la UNRC en Kanasín, inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Joaquín Díaz Mena, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura de educación superior en Yucatán.

La universidad señaló que cuenta con una planta docente especializada y programas académicos alineados con las necesidades actuales del desarrollo económico y social del estado.

¿Cómo registrarse a la Universidad Nacional Rosario Castellanos?

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea mediante el portal habilitado por la institución. Además, las personas interesadas pueden recibir orientación presencial en el módulo instalado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) Yucatán, ubicado en la calle 31-A sin número, por calle 8, colonia San Esteban, en Mérida.

De acuerdo con el responsable de la Unidad Académica Estatal, Diego Álvarez-Icaza Vital, la convocatoria está dirigida a todas las personas interesadas en iniciar o continuar su formación profesional, sin importar su edad, con el objetivo de brindar mayores oportunidades de desarrollo a la población yucateca.