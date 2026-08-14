México registra 20 homicidios dolosos en un día; es la cifra más baja de la actual administración

México registró 20 homicidios dolosos durante el 13 de agosto de 2026, cifra que representa el nivel diario más bajo de la actual administración y, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, también el menor desde que se cuenta con este tipo de registro.

El reporte fue elaborado con información proporcionada por las fiscalías estatales y dependencias federales. Además, muestra que 21 entidades del país no reportaron homicidios dolosos durante esa jornada.

Entre los estados con incidencia, Sinaloa concentró el mayor número de víctimas, con siete casos, seguido de Chihuahua, Estado de México y Michoacán, con dos homicidios cada uno.

¿Qué estados reportaron homicidios dolosos el 13 de agosto?

Además de Sinaloa, Chihuahua, Estado de México y Michoacán, el balance registró un homicidio en Baja California, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco.

En contraste, entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo, Coahuila, Colima, Durango y Zacatecas aparecieron con cero homicidios dolosos en el corte correspondiente a ese día.

El total nacional quedó en 20 víctimas reportadas.

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Sinaloa concentró más de una tercera parte de los casos

Los siete homicidios registrados en Sinaloa representaron 35 por ciento del total nacional de esa jornada.

El dato sobresale frente al resto de las entidades, ya que ningún otro estado superó las dos víctimas durante el mismo periodo.

El Gabinete de Seguridad destacó el resultado como un nuevo mínimo diario de homicidios dolosos en el país.

El 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en el país, el nivel diario más bajo de la presente administración y desde que se tiene registro, además de ubicarse por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 homicidios.



En 21 entidades no se reportaron… pic.twitter.com/pKVO9niu0t — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 14, 2026

Gobierno federal destaca reducción en homicidios

El reporte forma parte del seguimiento diario que realiza el Gobierno de México sobre los delitos de alto impacto.

Aunque una cifra correspondiente a un solo día no permite establecer por sí misma una tendencia definitiva, el registro del 13 de agosto se convierte en un indicador relevante dentro de la estrategia de seguridad de la administración federal.

Las autoridades continuarán actualizando los datos conforme las fiscalías estatales integren y validen sus reportes sobre homicidios dolosos en todo el territorio nacional.

IO