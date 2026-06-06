Sheinbaum llama a jóvenes en Xalapa a sentirse orgullosos de ser mexicanos: “Es un privilegio”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado 6 de junio de 2026 en Xalapa, Veracruz, un evento de entrega de apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como parte de su gira de trabajo por la entidad.

Durante su discurso, la mandataria compartió parte de su historia personal y política ante jóvenes beneficiarios del programa.

Recordó su formación en escuelas públicas, su participación en movimientos estudiantiles y su trayectoria como académica de la UNAM antes de incorporarse al movimiento de transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum explicó que su gobierno busca ampliar los espacios educativos y laborales para las juventudes, al afirmar que el acceso a la educación, la salud, el empleo digno y un buen salario no deben verse como oportunidades aisladas, sino como derechos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Jóvenes Construyendo el Futuro?

La presidenta señaló que Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como objetivo dar experiencia laboral a quienes terminan la preparatoria o la universidad y enfrentan dificultades para obtener su primer empleo.

Explicó que muchas veces a las y los jóvenes se les exige experiencia al buscar trabajo, pese a que apenas inician su vida laboral. Por ello, el programa permite que cuenten con un año de capacitación en un centro de trabajo, con apoyo del gobierno federal.

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Sheinbaum sostuvo que este modelo ha permitido que jóvenes encuentren mejores condiciones para integrarse al mercado laboral e incluso sean contratados por los lugares donde realizan su capacitación.

Sheinbaum llama a sentirse orgullosos de ser mexicanos

Uno de los mensajes centrales de la presidenta fue el llamado a reconocer la grandeza histórica de México. Sheinbaum pidió a las y los jóvenes sentirse orgullosos de ser mexicanos y no asumir una visión de inferioridad frente a otros países.

La mandataria hizo un repaso por las civilizaciones originarias, como la olmeca y la maya, y destacó aportaciones como el maíz, el jitomate, el cacao y el sistema numérico con el cero.

También habló de personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Benito Juárez, los Niños Héroes, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza.

Sheinbaum afirmó que México tiene una historia marcada por luchas de independencia, justicia social, soberanía y defensa de la patria. Por ello, pidió a las juventudes no olvidar el valor de su identidad nacional.

Jóvenes Construyendo el Futuro. Xalapa, Veracruz https://t.co/nJmaKurvvD — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 6, 2026

“Los mexicanos tenemos al menos cuatro amores”, afirma Sheinbaum

Al cerrar su mensaje, la presidenta aseguró que las y los mexicanos tienen al menos cuatro amores: el amor por la familia, el amor por el prójimo, el amor por la naturaleza y el amor por la patria.

Sheinbaum sostuvo que esos valores vienen de las comunidades mexicanas y de las culturas originarias, donde la solidaridad, la vida colectiva y el apoyo a quien lo necesita forman parte de la identidad nacional.

La mandataria concluyó con un llamado a las juventudes a luchar por México, defender su historia y participar en la construcción de un futuro con educación, empleo y dignidad.

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