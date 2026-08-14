Américo Villarreal anuncia nuevas obras y hospitales durante gira de Sheinbaum por Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó este viernes 14 de agosto los proyectos de infraestructura, vivienda y salud que serán supervisados e inaugurados durante la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la entidad.

Durante el evento “Vivienda para el Bienestar”, realizado en Reynosa, el mandatario estatal señaló que la visita presidencial incluirá actividades en distintas regiones de Tamaulipas y estará enfocada en obras consideradas prioritarias para la población.

Villarreal explicó que la gira contempla la revisión de proyectos hidráulicos, encuentros con jóvenes y la puesta en marcha de nueva infraestructura hospitalaria en el sur del estado.

¿Qué obras inaugurará Sheinbaum en Tamaulipas?

Uno de los principales anuncios realizados por el gobernador fue la próxima inauguración de dos hospitales que, de acuerdo con su mensaje, requirieron una inversión importante y un periodo prolongado de construcción.

Se trata del Hospital General del ISSSTE en Tampico y del Hospital General del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero, instalaciones que serán puestas en servicio para ampliar la atención médica en la región.

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Villarreal destacó que estos proyectos forman parte de las acciones impulsadas con respaldo del Gobierno federal para fortalecer el acceso a la salud en Tamaulipas.

Gira de Sheinbaum también incluye vivienda y obras hidráulicas

El gobernador señaló que la agenda presidencial comenzó en Reynosa con actividades vinculadas con el programa “Vivienda para el Bienestar”.

Posteriormente, Sheinbaum supervisará obras hidráulicas que, según Villarreal, permitirán mejorar servicios y atender necesidades de distintas comunidades.

El mandatario tamaulipeco agradeció el apoyo de la administración federal y destacó la coordinación entre ambos niveles de gobierno para impulsar proyectos de infraestructura social.

Américo Villarreal destaca novena visita de Sheinbaum a Tamaulipas

Durante su intervención, Villarreal señaló que esta representa la novena visita de Claudia Sheinbaum a Tamaulipas y aseguró que la gira tendrá un fuerte componente de contacto ciudadano.

El gobernador afirmó que la entidad mantiene coincidencias con la política social del Gobierno federal y sostuvo que las obras programadas buscan ampliar derechos, mejorar servicios públicos y generar mejores condiciones para la población.

La agenda de este fin de semana contempla actividades en distintas zonas del estado y concluirá con la inauguración de infraestructura hospitalaria en Tampico y Ciudad Madero.

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