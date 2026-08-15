Jóvenes Construyendo el Futuro suma 3.6 millones de beneficiarios; apoyo mensual llega a $9,582 pesos

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, aseguró que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” ha beneficiado a 3.6 millones de personas jóvenes desde su puesta en marcha y destacó que actualmente entrega un apoyo mensual de $9,582 pesos durante un año.

Durante el evento encabezado este sábado 15 de agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el funcionario señaló que el programa busca facilitar la incorporación de jóvenes a actividades productivas mediante capacitación en empresas, talleres y otros centros de trabajo.

Bolaños explicó que el esquema involucra a tres actores principales: los jóvenes participantes, los centros de trabajo que brindan capacitación y el Gobierno de México, encargado de entregar el apoyo económico y garantizar la cobertura médica.

¿Cuánto paga “Jóvenes Construyendo el Futuro” en 2026?

De acuerdo con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los beneficiarios reciben actualmente $9,582 pesos mensuales durante 12 meses.

A este apoyo se suma la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con cobertura en caso de accidentes, enfermedades y maternidad.

Noticia Destacada Américo Villarreal anuncia nuevas obras y hospitales durante gira de Sheinbaum por Tamaulipas

El funcionario sostuvo que el objetivo es que las y los participantes adquieran experiencia, desarrollen conocimientos y cuenten con herramientas que faciliten posteriormente su incorporación al mercado laboral.

Programa busca llegar a zonas con mayores necesidades

Bolaños destacó que la administración de Claudia Sheinbaum ha planteado mantener y ampliar “Jóvenes Construyendo el Futuro”, con especial atención en regiones donde existen mayores dificultades para acceder a oportunidades laborales.

Durante su mensaje también pidió a las personas asistentes difundir el programa entre jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, con la finalidad de ampliar su alcance.

El funcionario contrastó el esquema actual con políticas de administraciones anteriores y aseguró que el programa representa una vía de acompañamiento para quienes terminan sus estudios y enfrentan dificultades para ingresar a un empleo formal.

Sheinbaum continúa gira de trabajo por Tamaulipas

El evento en Ciudad Victoria forma parte de la gira que Claudia Sheinbaum realiza por Tamaulipas desde el viernes 14 de agosto.

Durante la actividad, Bolaños estuvo acompañado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, beneficiarios del programa y representantes de centros de trabajo.

El secretario del Trabajo afirmó que la política dirigida a la juventud forma parte de una estrategia más amplia de programas sociales y sostuvo que el objetivo es evitar que las nuevas generaciones queden fuera de oportunidades de capacitación y empleo.

IO