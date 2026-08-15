Morena convoca 202 asambleas en todo México para defender la “Transformación” y la soberanía nacional

La dirigencia nacional de Morena anunció la realización de 202 asambleas informativas durante este fin de semana en las 32 entidades del país, como parte de una estrategia para acercar a militantes, simpatizantes y ciudadanía información sobre los avances de la llamada Cuarta Transformación y reforzar el posicionamiento del partido en defensa de la soberanía nacional.

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, las reuniones se llevarán a cabo de manera simultánea este 15 y 16 de agosto en cabeceras municipales, colonias y comunidades.

La convocatoria se da en medio de recientes tensiones políticas relacionadas con decisiones tomadas desde Estados Unidos y de los pronunciamientos de Morena en contra de lo que ha calificado como posibles actos de injerencia extranjera.

¿Qué busca Morena con las 202 asambleas informativas?

El partido señaló que estas reuniones tienen como propósito fortalecer su organización territorial y la participación de su militancia.

Otro de los objetivos será explicar a los asistentes los retos que Morena identifica en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas y señalamientos provenientes del extranjero.

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Las asambleas también servirán para escuchar planteamientos y necesidades de las comunidades, con la intención de incorporar esa información a las agendas legislativas y de gobierno de sus representantes.

Dirigentes estatales y legisladores encabezarán los encuentros

Según el comunicado, las reuniones estarán encabezadas por dirigentes estatales y municipales, representantes de sectores organizados de Morena y otros cuadros del movimiento.

La dirigencia nacional indicó que durante estos encuentros buscará informar directamente sobre los avances de su proyecto político y “combatir la campaña de desinformación” que atribuye a sectores de la derecha tanto nacional como internacional.

Morena también señaló que pretende reforzar lo que denomina la “revolución de las conciencias”, concepto utilizado por el partido para referirse a la difusión y defensa de los principios de su movimiento.

📌📰 El CEN de Morena comparte la siguiente Tarjeta Informativa:



Morena convoca a 202 Asambleas Informativas este fin de semana en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional pic.twitter.com/cTIcbuljdj — Morena (@PartidoMorenaMx) August 15, 2026

Morena refuerza discurso sobre soberanía nacional

La convocatoria se suma a otros posicionamientos recientes del partido en los que ha insistido en que las decisiones políticas de México deben mantenerse libres de presiones provenientes del extranjero.

Con estas 202 asambleas, Morena busca movilizar a su estructura territorial, mantener contacto con sus bases y colocar la defensa de la soberanía nacional como uno de los principales ejes de su mensaje político durante este fin de semana.

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