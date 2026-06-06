Rocío Nahle destaca en Xalapa apoyo de Sheinbaum a jóvenes de Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el evento de entrega de apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, realizado este sábado 6 de junio de 2026 en Xalapa.

La mandataria estatal destacó que la visita de Sheinbaum a la capital veracruzana forma parte de una gira iniciada desde el viernes, en la que ambas han participado en supervisiones de obras y actividades relacionadas con los avances de la transformación social en la entidad.

Nahle afirmó que la presencia de la presidenta en Veracruz permite revisar no solo proyectos de infraestructura, sino también programas sociales que, desde su perspectiva, han cambiado la vida pública del país.

¿Qué dijo Rocío Nahle sobre Jóvenes Construyendo el Futuro?

Durante su mensaje, la gobernadora aseguró que Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas más importantes impulsados por la llamada cuarta transformación, debido a que atiende de manera directa a las juventudes.

Nahle explicó que el objetivo del programa es acompañar a las y los jóvenes para que puedan incorporarse al mercado laboral, continuar con actividades formativas o integrarse a espacios seguros de desarrollo.

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La mandataria veracruzana señaló que atender, cuidar y promover a los jóvenes forma parte de una política pública central del actual proyecto de gobierno, al considerar que este sector debe mantenerse “del lado correcto” y con oportunidades reales.

Nahle agradece a Sheinbaum por programas para jóvenes

Rocío Nahle agradeció a Claudia Sheinbaum por encabezar el evento en Xalapa y por mantener el respaldo a los programas sociales dirigidos a jóvenes veracruzanos.

La gobernadora recordó que generaciones anteriores no contaron con apoyos similares durante su juventud, por lo que consideró relevante que actualmente exista una política enfocada en abrir oportunidades para este sector de la población.

Jóvenes Construyendo el Futuro. Xalapa, Veracruz https://t.co/nJmaKurvvD — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 6, 2026

En su intervención, Nahle también resaltó el papel de Sheinbaum como una presidenta cercana y con capacidad para explicar los objetivos de los programas federales.

Finalmente, dio la bienvenida a la mandataria federal y a las y los jóvenes de la zona capital, al señalar que la entrega de apoyos representa una muestra del trabajo conjunto entre el gobierno de Veracruz y el Gobierno de México.

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