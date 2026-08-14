Sheinbaum Pardo niega “lista negra” contra periodistas y opositores: esto dijo sobre polémica de “Derecho de Réplica”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que desde el Gobierno federal se haya elaborado una supuesta “lista negra” de periodistas, medios de comunicación o políticos críticos de la Cuarta Transformación, luego de la polémica generada por una presentación realizada dentro del programa gubernamental “Derecho de Réplica”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria rechazó las acusaciones surgidas después de que en ese espacio se mostraran nombres de comunicadores, medios y figuras de oposición como parte de un análisis sobre la circulación de mensajes contra su administración en redes sociales.

“Ya están diciendo que la ‘Lista de Sheinbaum’, no hay ninguna lista”, sostuvo la presidenta.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la supuesta lista de periodistas?

Sheinbaum explicó que el ejercicio presentado por Luisa María Alcalde buscaba mostrar la manera en que determinados contenidos comienzan a circular en plataformas digitales y posteriormente son retomados por otras cuentas y actores políticos.

La presidenta aseguró que la intención no fue clasificar a periodistas u opositores por sus posturas frente al Gobierno.

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“No hay ninguna lista de ningún tipo”, afirmó, al señalar que durante la presentación únicamente se utilizaron ejemplos sobre la forma en que un mensaje crítico puede amplificarse mediante diferentes redes.

También defendió la existencia de libertad de expresión en México y rechazó que el ejercicio tenga como propósito censurar voces críticas.

¿Por qué surgió la polémica por “Derecho de Réplica”?

Durante la emisión del 12 de agosto de “Derecho de Réplica” se presentó un análisis sobre lo que el Gobierno considera un ecosistema digital que amplifica contenidos contrarios a la administración de Sheinbaum.

En la exposición aparecieron nombres de periodistas, comunicadores, medios y políticos de oposición, situación que provocó críticas de distintos sectores.

Opositores y analistas acusaron al Gobierno de exhibir públicamente a voces críticas y señalaron que el ejercicio podía interpretarse como una forma de estigmatización.

#MañaneraDelPueblo. “A quién se le censura en los

Medios? A nadie”, sentencia la presidenta @Claudiashein y subraya que no existe una “lista” del gobierno contra periodistas y medios. Exhorta a escuchar completa la conferencia de #DerechoDeRéplica de @LuisaAlcalde . pic.twitter.com/CDwmZMfjMS — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 14, 2026

Sheinbaum defiende análisis sobre redes y bots

Frente a estos cuestionamientos, Sheinbaum sostuvo que el objetivo era explicar cómo funcionan determinadas conversaciones digitales y cómo una publicación puede multiplicarse a partir de diferentes cuentas.

Dentro del análisis también se planteó la existencia de redes de bots que replicarían contenidos de manera coordinada para influir en la conversación pública.

La presidenta rechazó que exista una instrucción gubernamental para perseguir, censurar o elaborar expedientes sobre periodistas o políticos, y reiteró que los nombres exhibidos fueron utilizados como ejemplos dentro del análisis de redes sociales.

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